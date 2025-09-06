Cargando contenido

Orsomarso Vs Santa Fe, semifinal Liga Femenina
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 14:45

Orsomarso Vs Santa Fe EN VIVO HOY 6 septiembre: semifinal Liga Femenina

Orsomarso y Santa Fe definen al primer finalista de la Liga Femenina

Orsomarso recibe este sábado 6 de septiembre a Independiente Santa Fe en el Estadio Raúl Miranda de Yumbo en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Liga Profesional Femenina 2025.

La serie está 1-0 en su marcador global a favor del equipo bogotano, teniendo en cuenta la victoria conseguida por las leonas en el duelo de ida en Bogotá con tanto de Mariana Zamorano.

Orsomarso tratará de hacerse fuerte en condición de local para darle vuelta a la semifinal y llegar por primera vez en la historia a la final de la Liga Femenina.

Orsomarso Vs Santa Fe EN VIVO semifinal de la Liga Femenina 2025

El partido entre Orsomarso contra Independiente Santa Fe por la semifinal de vuelta en la Liga Profesional Femenina se disputa este sábado 6 de septiembre a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Raúl Miranda de Yumbo.

El encuentro se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports.

Antena 2
