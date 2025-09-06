Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 14:45
Orsomarso Vs Santa Fe EN VIVO HOY 6 septiembre: semifinal Liga Femenina
Orsomarso y Santa Fe definen al primer finalista de la Liga Femenina
Orsomarso recibe este sábado 6 de septiembre a Independiente Santa Fe en el Estadio Raúl Miranda de Yumbo en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Liga Profesional Femenina 2025.
La serie está 1-0 en su marcador global a favor del equipo bogotano, teniendo en cuenta la victoria conseguida por las leonas en el duelo de ida en Bogotá con tanto de Mariana Zamorano.
Orsomarso tratará de hacerse fuerte en condición de local para darle vuelta a la semifinal y llegar por primera vez en la historia a la final de la Liga Femenina.
¡𝙋𝙖𝙨𝙤 𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙤 💪! Son 90' de GARRA, FE y mucho CORAZÓN ❤️. #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/I21Uq6SEAV— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 6, 2025
Orsomarso Vs Santa Fe EN VIVO semifinal de la Liga Femenina 2025
El partido entre Orsomarso contra Independiente Santa Fe por la semifinal de vuelta en la Liga Profesional Femenina se disputa este sábado 6 de septiembre a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Raúl Miranda de Yumbo.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports.
Fuente
Antena 2