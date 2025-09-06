Orsomarso Vs Santa Fe EN VIVO HOY 6 septiembre: semifinal Liga Femenina

Orsomarso recibe este sábado 6 de septiembre a Independiente Santa Fe en el Estadio Raúl Miranda de Yumbo en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Liga Profesional Femenina 2025.

La serie está 1-0 en su marcador global a favor del equipo bogotano, teniendo en cuenta la victoria conseguida por las leonas en el duelo de ida en Bogotá con tanto de Mariana Zamorano.

Orsomarso tratará de hacerse fuerte en condición de local para darle vuelta a la semifinal y llegar por primera vez en la historia a la final de la Liga Femenina.