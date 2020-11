Óscar Córdoba relata sus vivencias con Diego Maradona mientras estuvo en Boca

El mundo del deporte sigue llorando la pérdida de un icono del fútbol como lo fue Diego Maradona. Esta vez fue el arquero colombiano, Óscar Córdoba quien recordó en ESPN Radio Colombia sus vivencias con el futbolista argentino mientras compartieron camerino en Boca Juniors.

El ex guardameta contó cómo eran los entrenamientos con el ‘10’ argentino mientras practicaban los tiros libres: “Maradona me decía colombiano ‘vení’ que tengo que decirte una cosa: si yo hubiera estado en el 5-0 (haciendo alusión al partido que perdió Argentina con Colombia) el resultado no hubiera sido ese”, agregó Córdoba.

En otra ocasión cuenta el ex portero cuando llegó a Boca Juniors, el encargado de presentarlo fue el propio Diego Maradona ante los medios de comunicación, puesto que él era el capitán del equipo ‘xeneize’: “yo llegué con un gabán y unas botas texanas que me hacían medir dos metros; cuando él me ve llegar le dice al Rodolfo Arruabarrena: ¡nos salvamos!. Sin embargo, después de quitarme mi vestimenta y montarme en la pesa, Diego dice: ¡nos jodimos!”, fue una de las anécdotas de Óscar.

Cabe recordar que a pesar de que Diego era una persona risueña, hubo un momento en que debió llamarle la atención al ex portero colombiano, puesto que después de jugar un partido ante Colo Colo; Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez le cayó encima de su rodilla derecha por lo cual, le generó una ‘pequeña’ distensión de ligamento. Cabe recordar que Óscar en ese entonces había sido prestado al equipo argentino durante cuatro meses, pero con la lesión lo alejaría un mes por lo que el ex guardameta decidió colocarse una férula para poder seguir atajando.



“Llegó nuevamente el partido contra el equipo chileno y en una jugada me patean un tiro libre, el balón que venía hacía mi era ‘fácil’ y cuando me fui a agachar la férula se me bloqueó por lo que no pude agarrar la pelota y se me fue entre las piernas. Cuando me voy subiendo al avión, Maradona estaba en la primera fila y les dice a los compañeros: ‘Ché’ muchachos muy bien por el partido, pero si hubiéramos traído arquero ganábamos”, finalizó el ahora panelista del programa deportivo.