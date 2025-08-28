Óscar Cortés, exMillonarios, llegaría al fútbol español
El extremo de 21 años se viene desempeñando en Rangers de Escocia.
Una de las revelaciones del Campeonato Sudamericano sub 20 en 2023 fue el colombiano Óscar Cortés, quien para ese entonces se desempeñaba en Millonarios FC, y bastaron unos meses para se fuera vendido por 4,5 millones de euros al Lens de Francia.
Sin embargo el futbolista tumaqueño no engranó ni siquiera en el equipo B del Lens, por lo que en 2024 se marchó a Rangers de Escocia, equipo en el que infortunadamente no tiene muchos minutos pese a que es convocado con frecuencia.
El equipo que está interesado en Óscar Cortés
En ese caso, el representante del futbolista ha empezado a moverse con el fin de encontrar un equipo para él, y se conoció que Óscar Cortés podría convertirse en nuevo jugador de Sporting de Gijón, que actualmente se desempeña en la segunda división del fútbol español.
Así lo informó el periodista Felipe Sierra, quien afirmó que hay "interés formal" por parte del equipo español, y la negociación estaría por iniciar con el fin de que Óscar Cortés se una a un club cuyo objetivo es ascender al término de esta temporada.
Claro está que Gijón tendría que hacer una oferta interesante para quedarse con los servicios de Óscar Cortés, y todo indica que esta sería bajo préstamo con cargo por una temporada. Si bien el colombiano no es titular en Rangers, los escoceses prefieren retener su pase para un futuro cercano.
Óscar Cortés llegó a Rangers a inicios de 2024 cedido, y a mitad de año el club lo compró por 5,25 millones de euros.
Estadísticas de Óscar Cortés en Rangers
Desempeñándose en el equipo escocés, Óscar Cortés suma 17 participaciones, con un saldo de un gol y dos asistencias. Eso sí, la mayor parte departidos que ha disputado han sido ingresando desde el banquillo.
Se espera que en los próximos días tome rumbo la negociación entre clubes por un Óscar Cortés quien no ha contado con los minutos necesarios en Europa como para llegarse a consolidar. De firmar con Sporting de Gijón, compartirá con el delantero colombiano Juan Otero, de 30 años, con pasado en Estudiantes de La Plata, Amiens de Francia, Santos Laguna y Club América.