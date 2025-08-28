Óscar Cortés, exMillonarios, llegaría al fútbol español

Una de las revelaciones del Campeonato Sudamericano sub 20 en 2023 fue el colombiano Óscar Cortés, quien para ese entonces se desempeñaba en Millonarios FC, y bastaron unos meses para se fuera vendido por 4,5 millones de euros al Lens de Francia.

Sin embargo el futbolista tumaqueño no engranó ni siquiera en el equipo B del Lens, por lo que en 2024 se marchó a Rangers de Escocia, equipo en el que infortunadamente no tiene muchos minutos pese a que es convocado con frecuencia.

El equipo que está interesado en Óscar Cortés

En ese caso, el representante del futbolista ha empezado a moverse con el fin de encontrar un equipo para él, y se conoció que Óscar Cortés podría convertirse en nuevo jugador de Sporting de Gijón, que actualmente se desempeña en la segunda división del fútbol español.

Así lo informó el periodista Felipe Sierra, quien afirmó que hay "interés formal" por parte del equipo español, y la negociación estaría por iniciar con el fin de que Óscar Cortés se una a un club cuyo objetivo es ascender al término de esta temporada.