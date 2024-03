Hace unos días, el Rangers de Glasgow enfrentó al Kilmarnock en condición de visitante. Infortunadamente, sobre los 70 minutos, Óscar Cortés salió lesionado por un golpe, que todavía es incierto dentro del club el parte médico. Lo único que se sabe es que no estará en las próximas fechas de la Scottish Premier League, ni tampoco de la Uefa Europa League en donde enfrentarán al Benfica de Portugal.

Tras ese encuentro, la prensa de Escocia en The Glasgow Times predijo que Óscar Cortés podía tener una lesión en el tendón de la corva. Pero su entrenador, Philippe Clement no ha dicho nada sobre lo sucedido. Más allá de lamentar su incapacidad que parece ser grave, dado que están analizando si debe ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días o no.

El panorama no es bueno, y ahí es donde el Rangers deberá tomar una decisión con respecto al futuro del oriundo de Tumaco, Nariño. Los derechos deportivos pertenecen al Racing Lens de Francia, dado que está cedido en el club escocés y por esto, se especula que volvería a su anterior club apara ser tratado con el departamento médico de los franceses.

Philippe Clement mencionó en la rueda de prensa después de enfrentar al Motherwell que, “no es bueno que Óscar tenga una lesión grave, por lo que estará fuera por más tiempo (…) es realmente extraño la acción que hizo para tener una lesión tan grave como esa”. Aunque el belga no dio más detalles sobre el diagnóstico oficial, podía ser operado, y eso es lo que están viendo entre los clubes.

Posteriormente, el estratega afirmó que, “necesitamos analizar en los próximos días qué hacer con él, si se opera o no. También está en contacto con Lens porque, por supuesto, no sólo estamos decidiendo sobre él”. Si llega a ser intervenido, Óscar Cortés estaría afuera por varios días, semanas, y hasta meses. Rangers podría romper la cesión para que se recupere en Francia ante su duradera ausencia.