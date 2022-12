Osorio se aprovecha de la eliminación de México y pide pista para volver: "es una gran selección"

México firmó su peor presentación en una Copa del Mundo en los últimos 30 años al cortar, en el Mundial de Qatar 2022, una racha de siete certámenes en los que siempre ha clasificado a la ronda de octavos de final.

El equipo dirigido por Gerardo Martino ocupó la tercera posición del grupo C con cuatro puntos después de un empate ante Polonia, una derrota ante Argentina y una victoria sobre Arabia Saudita. La mala presentación y el bajo rendimiento del 'Tri' tendrán como consecuencia la salida de Martino como entrenador.

Tras la eliminación de México, el director técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien ya estuvo al frente del equipo nacional en el pasado proceso rumbo a Rusia 2018, aseguró que aceptaría volver a dirigir al seleccionado si se lo ofrecen.

"Sí señor. Yo creo que México es una nación futbolera y la selección mexicana de fútbol es una gran selección para dirigir. Me parece que no solamente yo, si no todos los técnicos mexicanos, con más razones por ser su país, deben aspirar y deben tener como objetivo dirigir a esa gran selección", respondió Osorio a la pregunta de José Ramón Fernández en ESPN.

Por otro lado, el estratega colombiano se refirió a la preparación de los entrenadores mexicanos al trabajo de tendrá que hacer la FMF.

"Yo dije que lo que podía hacer la Federación Mexicana de Fútbol para ayudarle, facilitarle a los muy buenos entrenadores mexicanos que hay, con experiencia, con vestuario, ponerle un poco más en la parte académica, eso lo puede hacer la federación licenciando a sus entrenadores".

Asimismo, el entrenador colombiano comentó que renunciar a la Selección de México ha sido la peor decisión que ha tomado en su carrera, y comparó el juego propuesto por los de 'Tata' Martino con el que se solía ver consigo al mando.

Finalmente, Juan Carlos Osorio le recomendó a los clubes y a los jugadores mexicanos trabajar en tomar nuevos desafíos en su carrera y si es posible salir al exterior, principalmente a equipos de Europa.

"Ojalá los clubes facilite y la federación. a jugadores como César Montes, Luis Chávez y Alexis Vega que por favor vayan a ligas extranjeras como han ido otros. Esa es la manera de mejorar, de progresar, cuando lleguen a partidos importantes cada uno que ha estado en esa clase de partidos, ha jugado, competido y sido influyente".