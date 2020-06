Osorio toma nota: "Si se da la oportunidad volveré a Nacional"

Luego de un paso por el fútbol argentino y en medio de la incertidumbre por la situación, José Luis Sinisterra, no sabe cómo continuará su carrera pero le abre las puertas a Atlético Nacional. El extremo, quien ha probado suerte en el fútbol de Brasil, de Argentina y de España, tuvo la primera posibilidad de debutar en el equipo profesional de Lanús bajo la dirección del técnico Luis Zubeldía y, aunque actualmente se encuentra en Platense, sabe que debe volver al cuadro 'granate' en algún momento para arreglar su futuro.

Le puede interesar: Dimayor y FCF ya tienen el protocolo firmado para el reinicio del fútbol colombiano

Respecto a su carrera, Sinisterra habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y contó cómo se dio su debut en Lanús, luego de un breve paso por las categorías menores de Atlético Nacional. "En 2015 me gané una convocatoria a la Selección Colombia y allí demostré mis habilidades, posteriormente volví a Argentina y allí, tras regresar a las inferiores de Lanús, Luis Zubeldía me vio en un partido de inferiores y me subió a primera".

Luego continúa con elogios hacia el técnico argentino, quien le permitió debutar y con quien siente un profundo agradecimiento: "Luis Zubeldía ha sido el técnico a quien le agradezco porque confió mucho en mí, me dio la oportunidad y siempre trató de enseñarme y buscar lo mejor para mí".

Lea también: Sin rodeos, Gallardo habló sobre el futuro de Santos Borré

De igual manera, recuerda su paso por las inferiores de Atlético Nacional con cariño y no le cierra las puertas a un regreso, en algún momento, al cuadro verdolaga: "Tras una convocatoria con la Selección Colombia, tuve una propuesta de jugar Atlético Nacional. Allí compartí con Carlos Cuesta, Marlos Moreno y si se da la oportunidad con Nacional volveré muy contento. Mi pase pertenece a Lanús y estoy de mente abierta para cualquier club que requiera de mis servicios".

El futbolista, que se encuentra en Platense, siendo el primer colombiano en jugar en este equipo, asegura que se siente mejor "jugando a pierna cambiada" y no olvida su paso por las inferiores de Palmeiras, club en el que se cruzó con el actual goleador de Manchester City, Gabriel Jesus. "Yo cuando conocí a Gabriel Jesus no había mucha confianza, después, con el pasar de los días hubo más saludos y más diálogo. Allí ya se notaba que era diferente".