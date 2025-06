Ospina no se guardó nada tras la ausencia de Montero en Selección Colombia

Lea también: Confirmado el segundo finalista del Torneo Betplay 2025-1

¿Cómo está la tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

En la Liga BetPlay I‑2025, los cuadrangulares semifinales avanzan con intensidad. En el Grupo A, Independiente Medellín lidera con 10 puntos y está muy cerca de clasificar a la final, seguido por Deportes Tolima y América de Cali, ambos con 5 puntos, mientras que Junior de Barranquilla, con solo 1 punto, ya quedó eliminado.

Mientras que la situación el Grupo B la competencia está mucho más reñida: Millonarios y Santa Fe encabezan con 6 puntos cada uno, seguidos de cerca por Atlético Nacional con 5, y Once Caldas con 3 aún tiene chances. La quinta fecha se jugará el 15 y 16 de junio, con partidos clave como Medellín vs. Tolima y Nacional vs. Millonarios, que podrían definir a los finalistas del torneo.