Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 12:08
Lorenzo confirmó los primeros tres titulares para enfrentar a México
En rueda de prensa el entrenador dio tres nombres que jugarán como titulares frente a México.
Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa previa al partido en el que la selección Colombia enfrentará a México, el entrenador que se presentó sin ningún jugador como acompañante, habló sobre la situación del equipo, los convocados, sobre el rival y evitó dar el once titular, sin embargo tras una pregunta decidió soltar tres nombres que serán titulares en el partido de mañana.
Dos referentes y un histórico jugarán desde el inicio en el partido.
David Ospina volverá al arco
El seleccionador de Colombia se soltó en rueda de prensa y confirmó tres nombres que se harán presentes desde el pitazo inicial con Colombia, el que más sorprende es el arquero de Nacional quien volverá a vestir la camiseta de Colombia como titular después de mucho tiempo. El experimentado arquero ha sido uno de los fijos de Lorenzo, sobre todo por su experiencia precisamente y por su valor en el grupo. El arquero de 37 años fue el titular de la selección en los dos últimos mundiales y es un histórico de Colombia, es el jugador con más partidos disputados vistiendo la camiseta tricolor y definitivamente ha quedado en la historia del país.
Va a atajar Ospina, es hora de que tenga su partido y bueno lo está haciendo muy bien, va a jugar James que es el capitán y va a jugar Lucho Díaz.
Además de Ospina jugarán de arranque los dos referentes actuales del equipo, James y Lucho Díaz, del 10 también dijo que lo viene viendo seguido en León y que confía en que pueda llegar en su mejor forma al Mundial de 2026, agregó que no le importa el momento de León siempre y cuando el jugador esté cómodo y que confía en que puedan redireccionar al equipo que tuvo un gran inicio de campaña.
Cuando juega Colombia
La selección Colombia de mayores jugará su primer amistoso con vistas al Mundial 2026 este sábado 11 de octubre de 2025 a partir de las 8:00p.m. hora colombiana. En un partido en el que se espera ver un gran espectáculo, el entrenador de la tricolor tendrá la oportunidad de probar jugadores midiéndose frente a una selección mundialista y que viene de quedar campeona de la Copa Oro. El partido se podrá disfrutar por la señal en vivo del Canal RCN.
Fuente
Antena 2