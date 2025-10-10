Lorenzo confirmó los primeros tres titulares para enfrentar a México

David Ospina volverá al arco

El seleccionador de Colombia se soltó en rueda de prensa y confirmó tres nombres que se harán presentes desde el pitazo inicial con Colombia, el que más sorprende es el arquero de Nacional quien volverá a vestir la camiseta de Colombia como titular después de mucho tiempo. El experimentado arquero ha sido uno de los fijos de Lorenzo, sobre todo por su experiencia precisamente y por su valor en el grupo. El arquero de 37 años fue el titular de la selección en los dos últimos mundiales y es un histórico de Colombia, es el jugador con más partidos disputados vistiendo la camiseta tricolor y definitivamente ha quedado en la historia del país.

Va a atajar Ospina, es hora de que tenga su partido y bueno lo está haciendo muy bien, va a jugar James que es el capitán y va a jugar Lucho Díaz. Néstor Lorenzo

Además de Ospina jugarán de arranque los dos referentes actuales del equipo, James y Lucho Díaz, del 10 también dijo que lo viene viendo seguido en León y que confía en que pueda llegar en su mejor forma al Mundial de 2026, agregó que no le importa el momento de León siempre y cuando el jugador esté cómodo y que confía en que puedan redireccionar al equipo que tuvo un gran inicio de campaña.