Otra figura de Selección Colombia cambió de equipo: fichaje confirmado en Francia

Durante este mercado de fichajes, varios jugadores de la Selección Colombia han cambiado de clubes. Mientras esté abierto el libro de pases, el balompié cafetero seguirá dando de qué hablar con movimientos como el de Nelson Deossa al Betis, Jhon Arias al Wolverhampton, Richard Ríos al Benfica y otros colombianos que salieron de Europa y firmaron con elencos brasileños.

Así como en la rama masculina, el fútbol femenino de Colombia también se ha destacado en los mercados de fichajes, especialmente por el buen momento del combinado nacional que fue subcampeona de la Copa América. Entre los movimientos se destaca el de Ana María Guzmán que firmó con Palmeiras. Catalina Usme se despidió de Galatasaray y Catalina Pérez hizo lo propio en Alemania.

Justamente, Catalina Pérez envió un emotivo mensaje después de ponerle fin a su trayectoria en el Werder Bremen. Tras jugar en el Napoli, Fiorentina, Betis y en el elenco teutón, la guardameta bogotana esperaba una nueva oportunidad en Europa y este miércoles 13 de agosto confirmaron que jugará en el Racing de Estrasburgo francés.

Este será el séptimo equipo de Catalina Pérez como jugadora profesional y el quinto en suelo europeo. Además, será la primera ocasión en la que actuará en Francia después de sobrepasar una lesión fuerte tras los Juegos Olímpicos de 2024. En Racing de Estrasburgo buscará afianzarse y volver a consolidarse, dado que jugó poco en Werder Bremen.

RACING DE ESTRASBURGO PRESENTÓ A CATALINA PÉREZ COMO NUEVA ARQUERA

Por medio de un comunicado expedido en las redes sociales del elenco francés, confirmaron que, “la portera internacional colombiana ha firmado con Racing hasta 2026. Poco más de un año después, ¡Catalina Pérez está de vuelta en Francia! Fue una de las 23 jugadoras colombianas seleccionadas para los últimos Juegos Olímpicos de Paris. También representó a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. La colombiana también disputó el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda”.

Después de quedar subcampeona en la Copa América de 2025 en Quito, Ecuador, Catalina Pérez, quien fue suplente en dicho certamen necesita recuperar su mejor nivel y su protagonismo y qué mejor que un equipo joven en el balompié femenino en el cual seguramente será inicialista en la Ligue 1.

En el Racing de Estrasburgo compartirá equipo con una de las jugadoras representativas de la selección de Francia como lo es Éve Périsset. La lateral francesa pasó por el Lyon, Paris Saint-Germain y Chelsea.

CATALINA PÉREZ NO HA DEBUTADO Y YA ENTRÓ EN LA HISTORIA DEL RACING ESTRASBURGO

El equipo francés fue fundado en 2011 y compite en la Primera División. En su corto tiempo en el profesionalismo, ha contado con varias jugadoras francesas, africanas, y de otros países de Europa. Sin embargo, Catalina Pérez hace historia después de firmar por un año y así lo reconoció el club.

En el comunicado que emitieron para presentar a la arquera colombiana, mencionaron que, “Catalina Pérez se convierte en la primera jugadora sudamericana en la historia del club”.

Con esa histórica contratación para el Racing de Estrasburgo, el debut de Catalina Pérez sería el 6 de septiembre cuando el elenco estrasburgués enfrente a Le Havre por la primera fecha de la Division 1 Féminine.