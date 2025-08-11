Cargando contenido

Millonarios pierde a otra figura por lesión
Fútbol
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 15:52

Otra lesión con fractura en Millonarios: volante se pierde resto de la temporada

Millonarios sigue sufriendo por las lesiones y hay una nueva baja por fractura.

Inició un nuevo semestre deportivo en el Fútbol Profesional Colombiano completamente fatídico para Millonarios, en el cual la salida de futbolistas y principalmente las lesiones han dejado golpeados a la rama masculina y femenina del club.

Recientemente se dio a conocer un parte médico desalentador para Andrés Llinás, quien sufrió una fractura en su tobillo izquierdo en el encuentro contra Deportivo Cali. El equipo comandado por la experimentada estratega, Angie Vega, tampoco se salva y se reveló otra noticia desalentadora para la zona del mediocampo, ya que la mediocampista chilena, Lesly Olivares, se perdería el resto de la temporada por una fractura. 

Parte médico de Lesly Olivares en Millonarios

Millonarios ha venido de menos a más en la presente edición de la Liga BetPlay Femenina, sufrió para clasificar a los cuadrangulares finales, pero finalmente se quedó con el octavo lugar. Este paso a la siguiente instancia del certamen les dio un nuevo aire anímico y las ganas de finalmente obtener su primer título en la competencia.

El cuadro 'embajador' debutó con un agónico empate ante América de Cali en el Estadio de Techo y sumó su primer punto, pero este duelo también dejó al equipo de Angie Vega con una baja sensible por lesión y que no jugará el resto de la temporada. 

 

Es justamente la jugadora chilena, Lesly Olivares, quien no estaría disponible para los últimos compromisos de la temporada tras haber sufrido un esguince del ligamento colateral cubital asociado a una fractura de radio de su brazo derecho. Su tiempo de recuperación se evaluará según evolución, pero según el historial de estas lesiones se estima alrededor de 4 meses. 

Próximo partido de Millonarios en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina 

Según el calendario pactado por la Dimayor, el siguiente duelo de Millonarios correspondía para el clásico ante Santa Fe, pero se tuvo que suspender. Ahora, en la fecha 3 de los cuadrangulares, el cuadro 'embajador' recibirá a Atlético Nacional en el Estadio El Campín el jueves 14 de agosto. 

