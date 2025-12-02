Otra vez, Durán: calienta nueva sanción por gestos obscenos en Turquía

No pasa ni una fecha en la que Jhon Jáder Durán no sea tema de conversación en Colombia, y en Turquía en donde está jugando con el Fenerbahce. Su conducta la toman con pinzas tanto en el club como en el combinado nacional teniendo en cuenta que se acerca el Mundial.

El primer paso para estar de regreso en la Selección Colombia es volver a tener regularidad. Poco a poco, Doménico Tedesco le está dando minutos, pero, por lo general, arranca de suplente e ingresa en los segundos tiempos. Ha salvado al Fenerbahce con goles en los clásicos frente al Besiktas y en la fecha reciente con el Galatasaray.

Aparte de la regularidad que debe tener, la Selección Colombia debe estar atenta a las actitudes del antioqueño que han quedado en evidencia por una innecesaria expulsión en la UEFA Europa League y ahora, un gesto obsceno que podría poner en riesgo su continuidad en Fenerbahce para los siguientes compromisos.

LA SANCIÓN QUE LE PODRÍA CAER A JHON JÁDER DURÁN DESPUÉS DEL EMPATE ANTE GALATASARAY

Si bien Jhon Jáder Durán fue el gran héroe para evitar la derrota frente al Galatasaray en la Superliga de Turquía en un clásico caliente por cómo se vive el fútbol en suelo turco, quedó como el villano para el Fenerbahce por unos gestos que captó una cámara y que podría significar una dura sanción para el club y para el jugador.

Cuando Jhon Jáder marca el gol en el último segundo del partido, se subió a una valla publicitaria que daba a la tribuna de aficionados del Galatasaray y empezó a hacer gestos obscenos al agarrarse sus genitales. Además, desafió a la afición rival con besos al escudo y otros comportamientos que generó inconformidad en el equipo visitante.