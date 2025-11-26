Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 09:02
¿Otra vez Ney? El brasileño se volvió a lesionar y Santos se complica
El delantero brasileño no logra encadenar una seguidilla de partidos sano.
La mala racha de Neymar con las lesiones ha vuelto a encender las alarmas en Brasil. El delantero del Santos sufrió un nuevo problema en la rodilla izquierda que lo dejará fuera de competencia por lo que queda del año. Las molestias que arrastraba desde hace una semana terminaron en un diagnóstico claro, una lesión en el menisco que requiere varias semanas de recuperación.
El club confirmó que Neymar no estará disponible para los últimos tres partidos de la temporada 2025, un golpe duro para un equipo que marcha 17 en el Brasileirao y pelea por evitar el descenso.
Una nueva baja en el año más complicado de su carrera
Este es el cuarto problema físico diferente que Neymar sufre en 2025, un año marcado por recaídas, tratamientos y largas ausencias. La continuidad del atacante ha sido prácticamente imposible y su rol en el Santos ha estado limitado a destellos entre lesión y lesión.
Su nueva ausencia afecta directamente el panorama del club, que perderá a su principal referente ofensivo en el tramo decisivo del campeonato. Con el descenso acechando, la ausencia de Neymar supone un desafío extra para un equipo que ya venía sufriendo por resultados irregulares.
Su presencia en el Mundial 2026, cada vez más incierta
La lesión del menisco también compromete las aspiraciones del atacante de llegar en plenitud a la Copa del Mundo 2026. Cada nuevo contratiempo reduce sus posibilidades de ser tenido en cuenta por la Selección de Brasil, que sigue de cerca su evolución física pero no puede ignorar la seguidilla de problemas que ha tenido.
Aunque aún es prematuro descartarlo, el panorama no es alentador. Con un 2025 prácticamente perdido en cuanto a continuidad, Neymar deberá centrarse en su recuperación completa para mantener viva su esperanza de disputar un último Mundial.
Por ahora, el jugador inicia un nuevo proceso de tratamiento, mientras Santos intenta sobrevivir al final de temporada sin su máxima figura.
Fuente
Antena 2