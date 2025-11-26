¿Otra vez Ney? El brasileño se volvió a lesionar y Santos se complica

La mala racha de Neymar con las lesiones ha vuelto a encender las alarmas en Brasil. El delantero del Santos sufrió un nuevo problema en la rodilla izquierda que lo dejará fuera de competencia por lo que queda del año. Las molestias que arrastraba desde hace una semana terminaron en un diagnóstico claro, una lesión en el menisco que requiere varias semanas de recuperación.

El club confirmó que Neymar no estará disponible para los últimos tres partidos de la temporada 2025, un golpe duro para un equipo que marcha 17 en el Brasileirao y pelea por evitar el descenso.