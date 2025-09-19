Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 18:42
¿Otra vez Ney? El jugador brasileño se volvió a lesionar con el Santos
El brasileño no ha podido alcanzar su plenitud física y desde ya se especula con su ausencia en el mundial.
El delantero brasileño no logra tomar ritmo de competencia, el que fue para muchos el sucesor de la era Cristiano Messi ahora sufre por su físico constantemente, una de las razones que más preocupa es que el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, fue muy claro en cuanto a de que depende su llamada para el próximo mundial.
Desde que Neymar regresó a Santos buscando recuperar su mejor nivel es su propio físico el que se lo ha impedido y es que ahora suma su cuarta lesión en la misma pierna.
Neymar se pierde el clásico frente a Sao Paulo
Ney se volvió a lesionar en la práctica de este jueves con Santos, tras sentir molestias prefirió parar y después de los exámenes médicos se confirmó la lesión en el músculo recto femoral. Es la cuarta lesión del astro brasileño en su pierna derecho desde que regresó a Brasil, la primera había sido en febrero, la segunda en abril y la tercera fue un edema que lo apartó de la convocatoria con la selección.
Esta lesión llega en un momento clave de la temporada ya que el Santos está apenas un punto por encima de la zona de descenso y ya jugadas 22 fechas la gran estrella del equipo solo ha podido participar en 13.
Y la selección
Con la fecha de amistosos muy cerca Neymar tendría que acelerar su puesta a punto para alcanzar a entrar en la lista de convocados, recordemos que en la última fecha de eliminatorias hubo un rifirrafe mediático entre el jugador y el entrenador por la no convocatoria del jugador.
Brasil se prepara para enfrentar a Corea del Sur el 10 de octubre y después a Japón el 14 del mismo mes, con la presencia de Neymar en el aire desde ya se empieza a especular con su ausencia en el mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.
Fuente
Antena 2