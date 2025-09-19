¿Otra vez Ney? El jugador brasileño se volvió a lesionar con el Santos

El delantero brasileño no logra tomar ritmo de competencia, el que fue para muchos el sucesor de la era Cristiano Messi ahora sufre por su físico constantemente, una de las razones que más preocupa es que el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, fue muy claro en cuanto a de que depende su llamada para el próximo mundial.

Desde que Neymar regresó a Santos buscando recuperar su mejor nivel es su propio físico el que se lo ha impedido y es que ahora suma su cuarta lesión en la misma pierna.