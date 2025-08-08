Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 08:26
Otro delantero de Colombia cambiaría de club: hay planes con grande de Argentina
Delantero de la Selección Colombia habló sobre su futuro y dejó la puerta abierta con grande de Argentina.
El mercado de fichajes alrededor del mundo todavía no llega a su fin y los jugadores de la Selección Colombia se siguen robando el protagonismo, en especial después de que un delantero con destacado paso por la 'tricolor' haya dado a conocer que estaría interesado en volver al fútbol de Argentina para jugar con uno de los más grandes del momento.
Jhon Arias, Richard Ríos, Nelson Deossa y Jhon Durán han sido de los nombres más sonados hasta el momento, ya que llegaron a nuevos equipos de las grandes ligas de Europa, pero Sudamérica no se queda atrás y fue justamente Roger Martínez quien demostró interés por regresar a Racing, ya que reveló que es hincha del club.
Le puede interesar: Selección Colombia: el jugador que se ha visto afectado por "problemas de sueño"
Roger Martínez no se guardó nada con su futuro en Racing
El delantero cartagenero de 31 años se encuentra actualmente pasando un buen momento en el fútbol de Arabia jugando con Al Taawoun FC, club con el cual ya tuvo la oportunidad de sumar minutos en AFC Champions League Two y la respectiva liga local, reportándose con seis goles y dos asistencias, hasta el momento.
Sin embargo, para nadie es un secreto que el mejor momento deportivo lo ha tenido en Racing, equipo con el cual justamente se coronó campeón de la Copa Sudamericana. Además, fue en esta escuadra de Argentina en donde debutó como futbolista profesional, por lo cual se declaró como hincha y abrió la posibilidad de un posible regreso.
"No soy hincha de ningún equipo de Colombia, yo soy hincha de Racing. Uno nunca sabe si se pueda dar un nuevo regreso".
En otras noticias: La Selección Colombia debe cambiar para el Mundial ¿Fin al club de amigos?
Lea también: Oficial: Jugador Selección Colombia cambia de club y será rival de Messi en la MLS
¿Cómo fue la última temporada de Roger Martínez en Racing?
Roger Martínez vivió un ciclo intenso en Racing Club desde su regreso en 2023, disputando 73 partidos y marcando 21 goles, cifra que lo convirtió en el máximo artillero colombiano en la historia del club con 22 tantos en total. Su paso estuvo marcado por altibajos: brilló en la Copa Sudamericana 2024 con anotaciones decisivas ante Sportivo Luqueño, Bragantino y el gol del título en la final frente a Cruzeiro, pero también sufrió lesiones y una irregularidad que le restaron continuidad. Aunque su aporte fue clave para la conquista internacional, las diferencias contractuales y la sensación de falta de respaldo por parte de la directiva lo llevaron a decidir su salida, cerrando una etapa que combinó momentos de gloria con desafíos personales.
Fuente
Antena 2