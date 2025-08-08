Otro delantero de Colombia cambiaría de club: hay planes con grande de Argentina

El mercado de fichajes alrededor del mundo todavía no llega a su fin y los jugadores de la Selección Colombia se siguen robando el protagonismo, en especial después de que un delantero con destacado paso por la 'tricolor' haya dado a conocer que estaría interesado en volver al fútbol de Argentina para jugar con uno de los más grandes del momento.

Jhon Arias, Richard Ríos, Nelson Deossa y Jhon Durán han sido de los nombres más sonados hasta el momento, ya que llegaron a nuevos equipos de las grandes ligas de Europa, pero Sudamérica no se queda atrás y fue justamente Roger Martínez quien demostró interés por regresar a Racing, ya que reveló que es hincha del club.

Le puede interesar: Selección Colombia: el jugador que se ha visto afectado por "problemas de sueño"

Roger Martínez no se guardó nada con su futuro en Racing

El delantero cartagenero de 31 años se encuentra actualmente pasando un buen momento en el fútbol de Arabia jugando con Al Taawoun FC, club con el cual ya tuvo la oportunidad de sumar minutos en AFC Champions League Two y la respectiva liga local, reportándose con seis goles y dos asistencias, hasta el momento.

Sin embargo, para nadie es un secreto que el mejor momento deportivo lo ha tenido en Racing, equipo con el cual justamente se coronó campeón de la Copa Sudamericana. Además, fue en esta escuadra de Argentina en donde debutó como futbolista profesional, por lo cual se declaró como hincha y abrió la posibilidad de un posible regreso.