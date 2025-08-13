Actualizado:
Otro futbolista colombiano deja Europa para volver a Sudamérica; jugará cedido
El jugador quiere ser protagonista en su nuevo equipo.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes veraniego, donde algunos jugadores colombianos son protagonistas presentando cambio en el rumbo de sus carreras, estrenando nuevas camisetas y en otros casos, pasando de una liga a otra.
Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer una información relacionada con un futbolista colombiano que dejará el balompié europeo para volver a Sudamérica, tal y como pasó recientemente con el volante Jorge Carrascal, quien se fue del Dinamo de Moscú para llegar al Flamengo de Brasil.
Fichaje inminente de colombiano al fútbol brasileño
De acuerdo con información del periodista Sercan Dikme del diario turco Sports Digitale, el volante barranquillero Elan Ricardo dejará el Besiktas para sumarse a las filas del Athletico Paranaense, conjunto brasileño que en este mercado de fichajes sumó también a los colombianos Kevin Viveros y Juan Felipe Aguirre, procedentes de Atlético Nacional.
El colombiano de apenas 21 años, canterano de La Equidad y que en febrero de este año fue fichado por el conjunto turco firmando un contrato hasta junio de 2029, volverá al fútbol de Sudamérica para jugar en condición de préstamo por un año en el equipo que actualmente juega en la Segunda División del balompié brasileño.
Elan Rıcardo, Athletico Paranaense’ye 1 yıl kiralık gidiyor. Hayırlı olsun…@SportsDigitale pic.twitter.com/PQNZuUjueE— Sercan Dikme (@sercan_dikme) August 13, 2025
Elan Ricardo busca tener más minutos en Paranaense
El mediocampista caracterizado por sus 1.84 centímetros de altura, buscará volver a ser protagonistas en un equipo tal y como lo fue en La Equidad, donde brilló y supo ganarse la atención de este gigante club de Turquía.
Ahora en el Athlético Paranaense, junto con la compañía de otros cuatro colombianos en aquella nómina (sumando a Stiven Mendoza y Kevin Cuesta), buscará hacerse con la titularidad y ayudar al equipo en su misión de ascender a la primera categoría del fútbol brasileño.
