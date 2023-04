Otro Mundial que se cae: Perú se queda sin el sub 17 por decisión de la FIFA

La FIFA ha decidido este lunes, "tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), retirar a este país los derechos de organización del Mundial sub-17 de 2023 "tras quedar patente" su "incapacidad para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo".

"A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición", indica en una nota de prensa.



La FIFA aclara que, "no obstante, la competición se seguirá disputando del 10 de noviembre al 2 de diciembre del corriente" y que más adelante nombrará un nuevo anfitrión, teniendo en cuenta que todavía falta conocer la totalidad de selecciones clasificadas.



Concluye dando las "gracias a la FPF por su esfuerzo" y que "no descarta organizar un torneo en Perú en el futuro", hecho que pone contra la espada y la pared a este país que ya tenía la clasificación asegurada.

Esta situación se da después de que hace menos de una semana, la FIFA diera a conocer que Indonesia tampoco realizaría el Mundial sub 20, mismo que espera por confirmación de una nueva sede, pues está programado para darse en mayo y allí, Colombia logró clasificar después de un papel destacado en el Sudamericano de esta categoría.