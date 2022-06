Otro problema para Florentino: Denuncias en el equipo femenino

Parece que los problemas para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se detienen y esta vez son las futbolistas de su equipo profesional femenino que hacen unas denuncias con respecto a la forma en la que están administrando y las condiciones graves en las que las han puesto a jugar.

Vea también:

El 30 de junio se acaba el contrato para la sueca Kosovare Asllani, una futbolista de 32 años que ha estado dentro del club por más de 2 temporadas y que actualmente se prepara con su selección nacional para jugar la Eurocopa. En declaraciones desde su concentración, la jugadora dijo: "Es difícil entrar en detalles porque hay una cultura en el club que no es saludable para las jugadoras, en la que yo misma he estado, donde casi me obligan a jugar lesionado y no recibí ayuda".

"Es que la directiva no escuchó al equipo médico y al final fue una decisión que tuve que tomar yo para tener una carrera deportiva más larga. Se convirtió en un ambiente muy insalubre y peligroso para las jugadoras" añadió la delantera que ha pasado por otros equipos como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Le puede interesar:

Así mismo, la jugadora arremetió contra el presidente de su equipo: "Me importa muchísimo el club, pero siento que está en las manos equivocadas. He hecho mucho por el club desde el principio y luego he visto que no han tratado bien a las jugadoras durante todos estos años. Para mí es importante hablar, ya que nadie más lo ha hecho".

"Intenté que las cosas cambiaran, pero el ambiente que se creó ahí es malo. No fue coincidencia que me lesionara allí y tuviera un contratiempo, ya que constantemente te empujan a jugar lesionada o enferma. No es un ambiente saludable" dijo la jugadora sueca.

Cerca de iniciar la siguiente temporada de la Primera Iberdrola, el Real Madrid Femenino por ahora solo ha confirmado algunos fichajes y se espera que se pronuncie la administración del club con respecto a esta situación.