Otro referente se va de Francia: Raphael Varane anunció su retiro de la selección

El defensa central y vicecapitán de la selección francesa Raphaël Varane (93 partidos internacionales), campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, anunció este jueves su retirada internacional con apenas 29 años.

"Hace varios meses que reflexiono sobre ello y he decidido que era el momento adecuado de la retirada internacional", escribió en Instagram el actual jugador del Manchester United, figura de los Bleus desde 2013.

La selección francesa pierde a un tercer pilar del vestuario tricolor tras la marcha del capitán Hugo Lloris y de su suplente en el arco Steve Mandanda, que dijeron los dos adiós a la selección el pasado mes de enero.

El anuncio de Varane es más sorprendente, en la medida en que postulaba para convertirse en el futuro capitán de los Bleus al inicio de las eliminatorias a la Eurocopa 2024, previstas a finales de marzo.

A sus 29 años, el exjugador del Real Madrid para su contador de internacionalidades con 93 partidos, diez años después de su debut con la camiseta tricolor, en marzo de 2013.

"Representar a nuestro magnífico país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Cada vez que he llevado esa camiseta azul tan especial, he sentido un inmenso orgullo", escribe en su mensaje, en el que la razones de su decisión no han sido incluidas.

