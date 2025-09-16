Otro técnico se despide de equipo FPC: renuncia tras malos resultados

El Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas en el transcurso del semestre de clausura, en donde todas las competencias ya se encuentran finalizando, se buscan nuevos campeones y para ello varios equipos están tomando medidas desesperadas al respecto que involucran movimientos inesperados en sus plantillas.

La zona técnica es una de las más afectadas en el transcurso del semestre de clausura, ya que se ha visto la salida de varios estrategas, tanto en la Liga BetPlay como en el Torneo BetPlay. Hasta el momento se han despedido, Diego Raimondi de América, David González de Millonarios, Alexis García de Unión Magdalena y, la salida más reciente sería la de Felipe Merino, técnico que dirige a Leones en la segunda división.

Felipe Merino habría renunciado a su cargo como técnico de Leones en el FPC

El Torneo BetPlay ya se encuentra jugando su décima jornada, la mitad del torneo, en donde Leones ha sido una de las grandes decepciones tras los malos resultados que lo están dejando justamente en el fondo de la tabla de posiciones con tan solo 4 unidades y sin sumar ni una sola victoria.

Frente a esta situación, el estratega antioqueño de 49 años, Felipe Merino, habría tomado la decisión de dar un paso al costado y dejar el cargo como director técnico ante la falta de buenos resultados.