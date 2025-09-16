Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 14:39
Otro técnico se despide de equipo FPC: renuncia tras malos resultados
Un nuevo técnico habría dado por finalizado su vínculo con equipo del FPC por los malos resultados.
El Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas en el transcurso del semestre de clausura, en donde todas las competencias ya se encuentran finalizando, se buscan nuevos campeones y para ello varios equipos están tomando medidas desesperadas al respecto que involucran movimientos inesperados en sus plantillas.
La zona técnica es una de las más afectadas en el transcurso del semestre de clausura, ya que se ha visto la salida de varios estrategas, tanto en la Liga BetPlay como en el Torneo BetPlay. Hasta el momento se han despedido, Diego Raimondi de América, David González de Millonarios, Alexis García de Unión Magdalena y, la salida más reciente sería la de Felipe Merino, técnico que dirige a Leones en la segunda división.
Le puede interesar: América aumenta la crisis: confirman amenazas a directivos y jugadores
Felipe Merino habría renunciado a su cargo como técnico de Leones en el FPC
El Torneo BetPlay ya se encuentra jugando su décima jornada, la mitad del torneo, en donde Leones ha sido una de las grandes decepciones tras los malos resultados que lo están dejando justamente en el fondo de la tabla de posiciones con tan solo 4 unidades y sin sumar ni una sola victoria.
Frente a esta situación, el estratega antioqueño de 49 años, Felipe Merino, habría tomado la decisión de dar un paso al costado y dejar el cargo como director técnico ante la falta de buenos resultados.
Tras casi un año en el cargo, Leones esperaba terminar la temporada 2025 con él, pero recibieron este duro e inesperado golpe que los pondría contra las cuerdas si no encuentran un reemplazo pronto, aunque reponer el camino para intentar clasificar a los cuadrangulares se ve bastante complicado para quien sea que llegue como reemplazo.
🚨 Otro dt que se va de un equipo paisa...— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 16, 2025
Tras 10 meses al frente de @Leonesfutbolc Felipe Merino decidió renunciar al no ver los resultados que él esperaba. En el equipo de Itagüí esperaban cerrar el año con él pero la decisión es irreversible
En otras noticias: NACIONAL SIN GANDOLFI SERÁ EL REAL MADRID
Lea también: Santa Fe anunció un nuevo refuerzo pensando en Copa Libertadores
¿Cómo le fue a Felipe Merino como técnico en Leones?
El estratega de 49 años fue confirmado en Leones el 1 de diciembre de 2024 y desde entonces se había planteado la idea de ascender al equipo, pero el panorama se le complicó cada vez más, habiendo sumado 27 encuentros en los cuales consiguió tan solo 5 victorias, 9 empates y 13 derrotas.
Fuente
Antena 2