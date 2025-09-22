Con polémica así terminó el top por el Balón de Oro: Ousmane Dembelé el ganador

Con mucha presencia del súper ganador PSG el top 10 dará mucho de que hablar, sin Pedri, sin Doué y con un Mbappé bastante abajo se definió el top 10 de la lista. Vitinha fue quien cerró el top 3.

El balón de oro se ha convertido en algo muy polémico, la onceava posición de Pedri este año deja la misma sensación que el noveno puesto de Kroos el año pasado, se vota por el más popular no por el mejor, si se mantiene la idea de que el futbol se mide por estadísticas será muy complicado ver a un mediocampista o un defensa llevarse este premio.

Un premio que marca la temporada

El desenlace del premio dejó en claro que el fútbol mundial atraviesa un momento especial, con nuevas figuras que se consolidan y veteranos que siguen marcando diferencia. La gala confirmó que el talento y la constancia son las claves para alcanzar la cima, y el ganador supo demostrarlo durante toda la temporada.

Al final, más allá del nombre que levantó el trofeo, la ceremonia sirvió para reconocer el nivel excepcional que se vivió este año. El fútbol celebró a sus protagonistas y dejó la sensación de que lo mejor aún está por venir en las próximas temporadas.