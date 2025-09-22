Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 16:11
Con polémica así terminó el top por el Balón de Oro: Ousmane Dembelé el ganador
Se entregó el balón de oro para el mejor jugador de la temporada pasada.
La gala del balón de oro se llevó a cabo hoy 22 de septiembre en Francia, el premio entregado por la revista France Footbal es considerado como el mayor galardón a nivel individual que cualquier futbolista masculino o femenino disputa a lo largo de su carrera.
A lo largo de la gala se entregaron otros premios como el Kopa a mejor jugador y jugadora joven, el Yashin a mejores arqueros o el Cruyff a mejores entrenadores.
Dembelé ganador del balón de oro
Tras las votaciones del balón de oro el ganador fue Dembelé quien se lleva el premio a mejor jugador de la temporada, pero más allá del premio el reconocimiento también va para los otros nominados que estuvieron muy cerca e hicieron una temporada inolvidable.
Nadie pone en duda la gran temporada de Dembelé, justo ganador, la sorpresa se dio más abajo en las posiciones en donde hay gran inconformismo con muchos lugares de la lista.
Con muchas sorpresas así terminó el top del balón de oro, ausencias en el top 10 como la de Pedri van a ser muy mencionadas en los próximos días.
Top Balón de Oro 2025 #BallonDor— BlackMaps 🗺️ (@maps_black) September 22, 2025
1. Ousmane Dembélé 🇫🇷
2. Lamine Yamal 🇪🇸
3. Vitinha 🇵🇹
4. Mo Salah 🇪🇬
5. Raphinha 🇧🇷
6. Kylian Mbappé 🇫🇷
7. Cole Palmer 🏴
8. Gianluigi Donnarumma 🇮🇹
9. Nuno Mendes 🇵🇹
10. Achraf Hakimi 🇲🇦
11. Pedri 🇪🇸
12. Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪
13.…
Con mucha presencia del súper ganador PSG el top 10 dará mucho de que hablar, sin Pedri, sin Doué y con un Mbappé bastante abajo se definió el top 10 de la lista. Vitinha fue quien cerró el top 3.
El balón de oro se ha convertido en algo muy polémico, la onceava posición de Pedri este año deja la misma sensación que el noveno puesto de Kroos el año pasado, se vota por el más popular no por el mejor, si se mantiene la idea de que el futbol se mide por estadísticas será muy complicado ver a un mediocampista o un defensa llevarse este premio.
Un premio que marca la temporada
El desenlace del premio dejó en claro que el fútbol mundial atraviesa un momento especial, con nuevas figuras que se consolidan y veteranos que siguen marcando diferencia. La gala confirmó que el talento y la constancia son las claves para alcanzar la cima, y el ganador supo demostrarlo durante toda la temporada.
Al final, más allá del nombre que levantó el trofeo, la ceremonia sirvió para reconocer el nivel excepcional que se vivió este año. El fútbol celebró a sus protagonistas y dejó la sensación de que lo mejor aún está por venir en las próximas temporadas.
Fuente
Antena 2