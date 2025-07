Pablo Ceppelini dejaría a Alianza Lima: dos ligas exóticas lo quieren

La temporada de Pablo Daniel Ceppelini en Alianza Lima no fue lo que se esperaba y no por sus números en la liga peruana, sino por lo que sucedió en la Copa CONMEBOL Libertadores en donde el conjunto aliancista no pudo instalarse para los octavos de final.

Y es que, en la fase previa de la Libertadores, Pablo Ceppelini fue sancionado por cuatro meses de cualquier competencia internacional regida por la CONMEBOL por decirle a un hincha argentino de Boca Juniors ‘boliviano’. El ente puso cartas en el asunto y sentenció el futuro del uruguayo que no pudo jugar en grupos con el equipo peruano.

En ese orden de ideas, Pablo Ceppelini tampoco podrá estar en los Play-Offs de la Copa Sudamericana cuando enfrenten a Gremio de Porto Alegre. Le haría falta un mes para culminar con la sanción. Bajo ese panorama, el mediocampista uruguayo ex Atlético Nacional estaría buscando salir de la institución y ya tendría dos ofertas sobre la mesa de dos ligas exóticas.

CHINA Y ARABIA SAUDITA QUIEREN A PABLO CEPPELINI PARA LA TEMPORADA

Todas estas situaciones de la sanción, sumado a que Néstor Gorosito no lo tendrá en cuenta como titular en este segundo semestre después de la llegada de Sergio Peña, jugador de la selección de Perú, hacen que Pablo Ceppelini piense en salir del club y ahí aparecen China y Arabia Saudita como las opciones que puede tener el charrúa.

La idea de Pablo Ceppelini es salir totalmente del fútbol peruano y dejar a la Liga 1. El jugador que pasó por Atlético Nacional tampoco regresaría a Colombia, dado que el cuadro verdolaga no ha demostrado interés y, pese a que sonó para reforzar a Santa Fe en el principio del año, no ha habido más rumores de su vuelta a la Liga BetPlay.

En ese sentido, todo parece indicar que su futuro estaría lejos, en una liga exótica, ya sea en China, que ya habría puesto una oferta sobre la mesa, al igual que Arabia Saudita que también ofertó.

Esta no sería la primera ocasión en la que Arabia Saudita y China siguen los pasos del mediocampista charrúa. Cuando jugaba en Peñarol, Pablo Ceppelini tuvo las mismas ofertas por parte de estos países que deseaban quedarse con Ceppelini. Sin embargo, el jugador ‘Carbonero’ en ese entonces, rechazó ambas opciones.

PABLO CEPPELINI TIENE CONTRATO VIGENTE CON ALIANZA LIMA

Pese a que no todo terminó de la mejor manera por la dura sanción en la Copa Libertadores, Pablo Ceppelini buscaría su salida y las dos opciones aparecen en Arabia Saudita y China.

El tema es que Pablo Ceppelini tiene todavía contrato con Alianza Lima y que tendrán que negociar por el jugador. Ceppelini tiene un vínculo con el elenco aliancista hasta finales de 2026. Además, desde Perú sentencian que el volante también tiene una cláusula que le permite renovar por un año más si las dos partes lo consideran.