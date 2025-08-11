Pablo Peirano dejaría de ser DT de Nacional pese a su alto rendimiento

Pese al rendimiento sobresaliente que ha tenido el equipo desde su llegada, es posible que Pablo Peirano deje de ser el director técnico de Nacional de Montevideo. En las próximas horas habrá reunión entre la dirigencia para definir la continuidad del uruguayo de 50 años.

Si bien el Bolso ha ganado 15 partidos, ha empatado dos y solo ha perdido tres bajo la dirección técnica de Peirano, hay un aspecto clave que no tiene conforme a la dirigencia, y este pasa por la debilidad que muestra el equipo cuando de afrontar clásicos se trata.

Con los números indicados anteriormente, el rendimiento de Nacional en la 'era' Pablo Peirano es de 78,3 %, un porcentaje que en cualquier lugar del mundo podría calificarse como sobresaliente y sería el argumento para retener a un técnico sin importar las circunstancias, pero en Uruguay se mide de otra forma.

¿Cómo le ha ido a Nacional enfrentando a Peñarol con Peirano como DT?

Pablo Peirano ha estado al frente de Nacional apenas en dos clásicos ante Peñarol: en el primero, por la final del Torneo Intermedio 2025, empató 0-0 pero perdió 5-3 en la definición por penaltis; en el segundo, por la segunda fecha del clausura, perdió 3-0 en el que posiblemente fue el peor partido del Bolso en los últimos meses.