Lun, 11/08/2025 - 07:55
Pablo Peirano dejaría de ser DT de Nacional pese a su alto rendimiento
Bajo la 'batuta' del entrenador uruguayo, el Tricolor ha ganado 15 partidos de los últimos 20 disputados.
Pese al rendimiento sobresaliente que ha tenido el equipo desde su llegada, es posible que Pablo Peirano deje de ser el director técnico de Nacional de Montevideo. En las próximas horas habrá reunión entre la dirigencia para definir la continuidad del uruguayo de 50 años.
Si bien el Bolso ha ganado 15 partidos, ha empatado dos y solo ha perdido tres bajo la dirección técnica de Peirano, hay un aspecto clave que no tiene conforme a la dirigencia, y este pasa por la debilidad que muestra el equipo cuando de afrontar clásicos se trata.
Con los números indicados anteriormente, el rendimiento de Nacional en la 'era' Pablo Peirano es de 78,3 %, un porcentaje que en cualquier lugar del mundo podría calificarse como sobresaliente y sería el argumento para retener a un técnico sin importar las circunstancias, pero en Uruguay se mide de otra forma.
¿Cómo le ha ido a Nacional enfrentando a Peñarol con Peirano como DT?
Pablo Peirano ha estado al frente de Nacional apenas en dos clásicos ante Peñarol: en el primero, por la final del Torneo Intermedio 2025, empató 0-0 pero perdió 5-3 en la definición por penaltis; en el segundo, por la segunda fecha del clausura, perdió 3-0 en el que posiblemente fue el peor partido del Bolso en los últimos meses.
Justamente luego de este último partido, disputado el pasado sábado 9 de agosto -y que Peñarol ganó con goles de Maximiliano Silveira, Emanuel Gularte y Matías Arezo-, se empezó a rumorar que Pablo Peirano podría dejar de ser el técnico de Nacional.
Un sector de la hinchada, de socios y de la dirigencia, no está de acuerdo con la gestión de Peirano, quien más allá de haber ganado la mayoría de partidos, ha demostrado que los clásicos le cuestan, y es por ello que 'tambalea' como entrenado de Nacional.
Así las cosas, durante este lunes 11 de agosto se adelantará una reunión para definir la continuidad de Pablo Peirano en Nacional, equipo que volverá a jugar el sábado 16 contra Progreso en el Gran Parque Central.
Los clásicos y las finales, el problema de Peirano desde su paso por Santa Fe
Es pertinente recordar que Pablo Peirano viene padeciendo problemas en los clásicos y las finales desde su paso por Independiente Santa Fe. En total, el uruguayo dirigió cuatro partidos ante Millonarios -rival de patio-, de los cuales perdió tres y empató uno; también cayó en la final de Liga Betplay 2024-I ante un Atlético Bucaramanga que nunca había sido campeón; y 'la gota que rebasó el vaso' fue la eliminación de Copa Libertadores en segunda fase previa ante Deportes Iquique, de los peores equipos de Chile.
