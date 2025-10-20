Pablo Peirano, en líos con Nacional, ¿se va?

A falta de tres jornadas para el final del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, la continuidad de Pablo Peirano al frente de Nacional de Montevideo comienza a ponerse en duda. El técnico, que llegó en marzo procedente de Independiente Santa Fe, podría dejar su cargo si el eterno rival, Peñarol, termina consagrándose campeón.

El conjunto carbonero dio un paso importante hacia el título tras vencer con autoridad 3-0 al Montevideo Wanderers, con goles de Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera. Con ese resultado, Peñarol le sacó cinco puntos de ventaja a Nacional en la tabla del segundo semestre, una diferencia que lo deja muy cerca de la consagración.

Desde hace varias semanas se venía especulando sobre la posibilidad de que Peirano no continuara en el cargo en caso de no conseguir el campeonato. En el entorno tricolor se considera que no ganar el título y, especialmente, haber perdido varios clásicos ante Peñarol, marcarían el final de su ciclo.

Las estadísticas de Pablo Peirano como entrenador de Nacional

Pese a las críticas, el rendimiento de Peirano al mando de Nacional ha sido sólido: 23 victorias, cinco empates y solo cuatro derrotas en 32 partidos, lo que representa un 77,09 % de efectividad. Sin embargo, la presión histórica y la rivalidad con Peñarol pesan más que las estadísticas.