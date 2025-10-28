Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 08:56
¿Pablo Peirano volvería a ser técnico de Santa Fe en 2026? Esto se sabe
Pablo Peirano se fue del elenco cardenal a inicio de 2025 tras la eliminación en Copa Libertadores
Santa Fe se alista para lo que será el remate de la Liga Betplay 2025-2 con la idea de lograr su cupo a los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo cardenal tiene varios asuntos pendientes de cara a la temporada 2026. El onceno cardenal que logró el título en el primer semestre bajo el mando de Jorge Bava busca nuevo DT.
Luego de la salida del uruguayo, que se marchó a Cerro Porterño, la directiva encabezada por Eduardo Méndez sabe que debe buscar una nueva cabeza para el proyecto del cuadro capitalino. Los rojos quieren un timonel que pueda hacer una campaña exitosa en la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, uno de los nombres mencionados es el de Pablo Peirano.
Tras su marcha a inicio de año por la eliminación en la fase previa de la Libertadores ante Iquique, el entrenador uruguayo se marchó rumbo a Nacional de Montevideo. Allí, en el cuadro charrúa, el técnico asumió el mandato del 'bolso' en la fase de grupos del torneo continental sin mucho éxito.
Su campaña en el tricolor uruguayo llegó a su final este lunes 27 de octubre, luego de que el club anunciará el término de su contrato. Por ello, de inmediato, el nombre del entrenador volvió a sonar en el ambiente del fútbol sudamericano. Ante esto, una revelación cayó como sorpresa en el entorno de Santa Fe.
Durante su espacio de Palabras Mayores en Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló un detalle clave del cuadro cardenal relacionado con el entrenador. Según lo contado por el comunicador, la historia de Pablo Peirano podría tener una nueva etapa en el cuadro capitalino.
Vélez reveló que en una conversación con Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe le confesó que cuando tuviera la oportunidad iba a volver a traer al entrenador uruguayo al 'León'. Aunque en la interna de la directiva hubo posiciones divididas durante la estancia del charrúa, para el presidente el entrenador dejó una buena imagen en el club.
Además, Carlos Antonio detalló que en Santa Fe han recibido varias hojas de vida para el nombre de su nuevo técnico. Hasta el momento los favoritos eran un argentino y un uruguayo para hacerse con el cargo. Sin embargo, la novedad con lo sucedido con Peirano en Nacional podría cambiar la hoja de ruta.
Nacional comunica que por decisión unánime de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano.— Nacional (@Nacional) October 27, 2025
Agradecemos su trabajo estos meses en el club. pic.twitter.com/oaqyNDHVUU
