¿Pablo Peirano volvería a ser técnico de Santa Fe en 2026? Esto se sabe

Tras su marcha a inicio de año por la eliminación en la fase previa de la Libertadores ante Iquique, el entrenador uruguayo se marchó rumbo a Nacional de Montevideo. Allí, en el cuadro charrúa, el técnico asumió el mandato del 'bolso' en la fase de grupos del torneo continental sin mucho éxito.

Su campaña en el tricolor uruguayo llegó a su final este lunes 27 de octubre, luego de que el club anunciará el término de su contrato. Por ello, de inmediato, el nombre del entrenador volvió a sonar en el ambiente del fútbol sudamericano. Ante esto, una revelación cayó como sorpresa en el entorno de Santa Fe.

Durante su espacio de Palabras Mayores en Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló un detalle clave del cuadro cardenal relacionado con el entrenador. Según lo contado por el comunicador, la historia de Pablo Peirano podría tener una nueva etapa en el cuadro capitalino.

Vélez reveló que en una conversación con Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe le confesó que cuando tuviera la oportunidad iba a volver a traer al entrenador uruguayo al 'León'. Aunque en la interna de la directiva hubo posiciones divididas durante la estancia del charrúa, para el presidente el entrenador dejó una buena imagen en el club.

Además, Carlos Antonio detalló que en Santa Fe han recibido varias hojas de vida para el nombre de su nuevo técnico. Hasta el momento los favoritos eran un argentino y un uruguayo para hacerse con el cargo. Sin embargo, la novedad con lo sucedido con Peirano en Nacional podría cambiar la hoja de ruta.