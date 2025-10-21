El Mundial Femenino Sub 17 tendrá este martes 21 de octubre una nueva jornada por la fase de grupos. En el último turno habrá acción en el Grupo B donde Países Bajos y México se verán las caras para la segunda fecha de la fase inicial.

Las mexicanas llegan al duelo tras haber perdido 2-0 en su estreno ante Corea del Norte. Por ello, las aztecas saben que la victoria es clave para seguir metidas en la pelea por la clasificación. Un resultado diferente podría poner al cuadro manito contra las cuerdas y las dejaría al borde de la eliminación.

Por su parte, las neerlandesas saben que tendrán su posibilidad de asegurar la clasificación para los octavos de final. El elenco europeo ganó 4-3 en su estreno ante Camerún y ahora puede consolidar su paso a la siguiente ronda.