Países Bajos vs México en vivo hora y canal Mundial Femenino U17

México llega con el impulso de una generación talentosa que ha sabido competir en cada instancia. Su fortaleza defensiva y su capacidad para aprovechar transiciones rápidas han sido aspectos clave que las mantienen vivas en el torneo. La ilusión de volver a una final mundialista —como en 2018— está presente, y el cuerpo técnico ha reforzado la idea de un equipo que juega con personalidad y determinación en los momentos decisivos.

Países Bajos, por su parte, ha sorprendido en su camino a semifinales. Con un fútbol ordenado y de buen pie, su propuesta se sostiene en la presión colectiva y la circulación del balón, una filosofía que históricamente ha caracterizado al país. Aunque es un proyecto más reciente dentro de la élite femenil Sub-17, su crecimiento es evidente y les ha permitido competir al nivel de selecciones con mayor tradición mundialista.

