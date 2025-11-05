Actualizado:
Países Bajos vs México en vivo hora y canal Mundial Femenino U17
Se juegan las semifinales del torneo.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se prepara para uno de los retos más exigentes de su participación mundialista al enfrentar a Países Bajos en las semifinales del Mundial Sub-17. El duelo promete ser una batalla táctica entre un equipo mexicano que ha mostrado carácter competitivo y un representativo neerlandés en pleno ascenso dentro del fútbol juvenil femenino.
México llega con el impulso de una generación talentosa que ha sabido competir en cada instancia. Su fortaleza defensiva y su capacidad para aprovechar transiciones rápidas han sido aspectos clave que las mantienen vivas en el torneo. La ilusión de volver a una final mundialista —como en 2018— está presente, y el cuerpo técnico ha reforzado la idea de un equipo que juega con personalidad y determinación en los momentos decisivos.
Países Bajos, por su parte, ha sorprendido en su camino a semifinales. Con un fútbol ordenado y de buen pie, su propuesta se sostiene en la presión colectiva y la circulación del balón, una filosofía que históricamente ha caracterizado al país. Aunque es un proyecto más reciente dentro de la élite femenil Sub-17, su crecimiento es evidente y les ha permitido competir al nivel de selecciones con mayor tradición mundialista.
