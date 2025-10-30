Palma del Rio vs Real Betis EN VIVO HOY 30 octubre: Copa del Rey 2025

Real Betis vuelve a escena en la Copa del Rey con la obligación de demostrar su jerarquía y evitar cualquier susto en su visita al Atlético Palma del Río, modesto club cordobés que afronta uno de los partidos más importantes de su historia. El duelo, correspondiente a la tercera fase del torneo, se disputará este jueves en el estadio El Pandero, donde se espera un ambiente festivo y una afición local volcada con su equipo.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini llega con la intención de seguir avanzando en el certamen copero sin descuidar su calendario en LaLiga EA Sports. Todo apunta a que el técnico chileno rotará buena parte de su plantilla, dando minutos a jugadores menos habituales como Ayoze Pérez, Borja Iglesias o Abde Ezzalzouli, además de algunos jóvenes canteranos que buscan ganarse un lugar en el primer equipo.

Por su parte, el Atlético Palma del Río, que milita en la División de Honor Andaluza, vive un auténtico sueño. Después de eliminar a rivales de categorías superiores en las rondas anteriores, el cuadro local quiere aprovechar la ilusión y el empuje de su gente para poner en aprietos a un Betis que parte como claro favorito. Su técnico, José Antonio Ruiz, ha reconocido que el objetivo es “competir con orgullo y disfrutar de una noche histórica”.