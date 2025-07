Palmeiras saca pecho por la venta de Richard Ríos: "lo sabíamos"

Seguidamente, el estratega portugués explicó que desde el interior del club eran conscientes que en cualquier momento Richard Ríos podría dejar Palemiras y por eso se prepararon para no sufrir por la situación.

"Tuvimos una conversación. Leila, Barros y yo. Siempre le digo a Barros que si podemos anticipar una compra para predecir una venta, es fantástico. Y ese fue el caso de Lucas Evangelista. Sabíamos que Ríos se iba. Lo sabíamos. Ya lo dije. Además de que Lucas es brasileño, lleva mucho tiempo con nosotros, lo que facilita mucho la adaptación. Así que reemplazarlo no fue muy difícil. Buscaremos un reemplazo si encontramos uno que cumpla con nuestros estándares. Si viene, no hay problema. Si no, buscaremos soluciones internamente", afirmó.