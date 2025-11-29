Palmeiras vs Flamengo: titulares confirmadas para la final de la Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 llega a su desenlace este sábado 29 de noviembre en el imponente Estadio Monumental de Lima, donde Palmeiras y Flamengo protagonizarán una final que promete intensidad, talento y un ambiente sudamericano incomparable. La CONMEBOL ya confirmó las alineaciones titulares y los últimos detalles del partido, lo que permite anticipar un duelo vibrante entre dos gigantes brasileños que buscan consagrar una nueva era de dominio regional.

Desde el lado del Verdão, el técnico Abel Ferreira apuesta por un equipo equilibrado, con una mezcla de experiencia y potencia ofensiva. En el arco estará Carlos Dos Santos, una garantía bajo los tres palos. La defensa se sostiene con Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Vitor Roque y Khellven Silva, una línea que se ha consolidado como una de las más sólidas del torneo.

El medio campo lo componen Gustavo Gómez, quien además porta la cinta de capitán, junto a Joaquín Piquerez y Raphael Veiga, piezas claves para conectar la salida con la creación. Más adelante, Murilo, Allan Andrade y José Manuel López completan una formación diseñada para presionar alto y castigar cualquier error rival.