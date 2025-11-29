Actualizado:
Palmeiras vs Flamengo: titulares confirmadas para la final de la Libertadores 2025
Jorge Carrascal será una de las figuras de Flamengo en la definición del título continental.
La Copa Libertadores 2025 llega a su desenlace este sábado 29 de noviembre en el imponente Estadio Monumental de Lima, donde Palmeiras y Flamengo protagonizarán una final que promete intensidad, talento y un ambiente sudamericano incomparable. La CONMEBOL ya confirmó las alineaciones titulares y los últimos detalles del partido, lo que permite anticipar un duelo vibrante entre dos gigantes brasileños que buscan consagrar una nueva era de dominio regional.
Desde el lado del Verdão, el técnico Abel Ferreira apuesta por un equipo equilibrado, con una mezcla de experiencia y potencia ofensiva. En el arco estará Carlos Dos Santos, una garantía bajo los tres palos. La defensa se sostiene con Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Vitor Roque y Khellven Silva, una línea que se ha consolidado como una de las más sólidas del torneo.
El medio campo lo componen Gustavo Gómez, quien además porta la cinta de capitán, junto a Joaquín Piquerez y Raphael Veiga, piezas claves para conectar la salida con la creación. Más adelante, Murilo, Allan Andrade y José Manuel López completan una formación diseñada para presionar alto y castigar cualquier error rival.
Palmeiras cuenta con variantes de peso como Marcelo Lomba, Agustín Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Felipe Anderson y Bruno Rodrigues, alternativas que pueden modificar el ritmo del encuentro dependiendo del desarrollo. El plan de Abel Ferreira es claro: dominar el ritmo, aprovechar la amplitud por bandas y encontrar espacios mediante transiciones precisas, una fórmula que los ha llevado hasta esta instancia con autoridad.
Del otro lado, Flamengo llega con la ambición intacta y con una plantilla que mezcla jerarquía sudamericana y nombres de gran peso internacional. En el arco estará Agustín Rossi, figura determinante en series previas. La defensa se sostiene con Guillermo Varela, Leonardo Pereira, Erick Pulgar y Jorginho, jugadores con gran recorrido que destacan por su capacidad para anticipar y ordenar en momentos críticos.
El mediocampo estará comandado por Giorgian De Arrascaeta, eje creativo y uno de los hombres más influyentes del fútbol continental. Lo acompañan Danilo, el colombiano Jorge Carrascal y Samuel Lino, quienes aportan movilidad y presión agresiva. En el ataque, un tridente muy dinámico: Alex Sandro Lobo y Bruno Henrique, este último como capitán.
Filipe Luís contará con alternativas de lujo como Ayrton Lucas, Saúl Ñíguez, Everton, Diego y Olavio Vieira, piezas capaces de romper partidos cerrados. La estrategia del Fla parece orientarse a un juego más vertical, aprovechando la calidad de sus volantes ofensivos y la rapidez para atacar los espacios.
⚫️🔴 ¡Así va @Flamengo en busca de la #GloriaEterna! Los 11 de Filipe Luis para la Gran Final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/IVmbE7ipxA— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
Darío Herrera será el árbitro principal, el argentino estará respaldado por un equipo completo de asistentes y un cuerpo de VAR multinacional, preparado para garantizar un desarrollo transparente en un encuentro que, por su magnitud, exige absoluta rigurosidad.
En definitiva, se espera una final extraordinaria: Palmeiras con su disciplina táctica y capacidad para controlar ritmos, frente a un Flamengo explosivo y de enorme pegada ofensiva. Lima será testigo de un choque que define prestigio, historia y, por supuesto, la gloria eterna del campeón continental.
