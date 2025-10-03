Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 13:04
Panamá Vs Corea del Sur EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20
Panamá busca su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.
La selección de Panamá se juega su futuro en la Copa del Mundo sub 20 al enfrentar este viernes 3 de octubre a Corea del Sur en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en duelo de la fecha 3 del grupo B.
El equipo panameño afronta el duelo ubicado en la tercera posición de la zona con un solo punto, por lo que el duelo contra el seleccionado asiático será determinante para lograr la clasificación a los octavos de final.
Panamá necesita derrotar a Corea del Sur para llegar a cuatro unidades y de esta manera aspirar a ser segundo o tercero en la zona.
El partido de este viernes será directo, ya que Corea del Sur también se juega su clasificación.
¡A BUSCAR LA CLASIFICACIÓN 👊🏽!— FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025
La selección #PanamáSub20 🇵🇦 sale hoy por su pase a los octavos de final cuando se mida 🆚 Corea del Sur 🇰🇷 por la Copa Mundial Sub-20.
🇵🇦🆚🇰🇷
⏰ 3pm
🏟️ Elías Figueroa
📺 @deportes_rpc, @tvmaxdeportes y @TigoSportsPA #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/8p3glX2C8P
El partido entre Panamá contra Corea del Sur por la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa del Mundo sub 20 se juega este viernes 3 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.
El duelo se podrá VER EN VIVO en Colombia por Dsports.
Fuente
Antena 2