Panamá vs Irlanda EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17

Hoy 5 de noviembre de 2025 se termina la primera fecha del Mundial sub 17, con los partidos de los grupos I, J, K y L se cierra esta primera jornada que va dejando las primeras sensaciones en el torneo. En el arranque del grupo J debutan Panamá y la República de Irlanda, dos selecciones que no suelen ser habituales en las competencias internacionales.

Los panameños llegan con la ilusión de marcar historia en el torneo, mientras que los irlandeses disputarán su primer partido en un Mundial de la categoría en la historia.