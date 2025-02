Paolo Guerrero destapó dura realidad: “No esperaba llegar con mi edad”

El delantero peruano Paolo Guerrero, de 41 años, afirmó que "es muy probable" que se retire del fútbol al final de esta temporada del torneo de su país, que jugará desde este fin de semana con la camiseta del Alianza Lima.

El atacante respondió con un "sí, es muy probable" cuando fue interrogado por la prensa especializada sobre su posible retiro, según informaron este lunes medios locales.

"Lo analizaré a final de año. Conmigo mismo me siento muy bien, físicamente me siento muy bien. Tengo 41 años y no esperaba llegar con esta edad a sentirme tan bien", comentó el jugador antes de resaltar que ha logrado hacer un trabajo de pretemporada después de cuatro años.

Guerrero ya anunció a inicios de enero pasado su retiro de las convocatorias de la selección de fútbol de Perú, de la que es el máximo anotador histórico.

Agregó que la confirmación, a mediados de enero pasado, de la salida del uruguayo Jorge Fossati como seleccionador de la Bicolor le produjo "tristeza", porque junto a su comando técnico "eran personas que buscaban lo mejor del grupo, de cada jugador, y que la selección obtenga los resultados necesarios, e infelizmente no se dieron".

"Una pena que salga de esa manera, porque merecíamos más después del trabajo hecho", acotó en referencia a la última posición que ocupa Perú actualmente en las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026, con 7 puntos.

Por lo visto en la pretemporada del equipo que dirige el argentino Néstor Gorosito, es muy probable que Guerrero sea este miércoles el delantero titular del Alianza Lima en el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, que jugará con el Nacional de Paraguay, en Asunción.