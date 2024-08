Paolo Guerrero tendría nuevo equipo pensando en Eliminatorias: "Hay conversaciones"

Se acercan las Eliminatorias en su regreso después de una Copa América que no fue como se esperaba para la selección de Perú sin victorias, sin goles y con un solo punto eliminados en la última casilla del Grupo A. Paolo Guerrero tampoco pudo brillar con 40 años encima y perdiendo cabida por Gianluca Lapadula.

Sin embargo, Paolo Guerrero tampoco pudo tener regularidad en la Liga de Perú cuando firmó con Universidad César Vallejo. Su regreso al país no fue el deseado y, desde que firmó, se sabía que no iba a durar mucho en el club de Trujillo. Eliminados de la Copa Sudamericana, y con un flojo panorama en el certamen local, su experiencia no fue la mejor.

Rescindió contrato con el club Universidad César Vallejo y entrena en Brasil, donde tiene residencia a la espera de definir su próximo equipo. En Argentina hablaron de la posibilidad de que Banfield fichara al delantero peruano, marcando su regreso a suelo argentino después de lo hecho en Racing de Avellaneda. Antes de las Eliminatorias se podría definir su rumbo.

ALIANZA LIMA SE JUEGA LAS CARTAS PARA FICHAR A PAOLO GUERRERO

El club aliancista cesó a Alejandro Restrepo tras la caída en el clásico contra Universitario de Deportes. Pero, no sería la única baja en el torneo. El delantero panameño, Cecilio Waterman no seguirá por una dura lesión que lo alejó y ahí la solución sería la de Paolo Guerrero.

Al parecer, Paolo Guerrero estaría interesado en regresar a Alianza Lima, club que lo formó y lo impulsó al exterior. El periodista, Luis Carrillo Pinto mencionó en X que, “esta semana se cumplen los 30 días, según la ley laboral vigente, para que Paolo Guerrero quede desvinculado de la UCV”.

Posteriormente, el periodista peruano afirmó que Alianza Lima lo está buscando, aprovechando que quedó libre y que quiere ponerse a tiro físicamente para lo que viene. “Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, ya entabló conversaciones con Guerrero y todos los caminos del ‘Depredador’ lo conducen a Alianza Lima”, sentenció Luis Carrillo Pinto.

Las Eliminatorias contra Colombia y Ecuador están a la vuelta de la esquina, y Jorge Fossati tendrá que tomar una decisión con el futuro de Paolo Guerrero. Justamente, el experimentado delantero no sería tenido en cuenta por el entrenador uruguayo, que reveló que por ahora la situación con el delantero es más un no que un sí para septiembre, esperando que mejore la situación.