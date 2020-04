Paolo Maldini sorprendió: "Soy el jugador más perdedor de la historia"

El defensor italiano, Paolo Maldini, quien hace algunos días afirmó estar recuperado luego de haber sido contagiado de coronavirus, sorprendió a todos en medio de una charla con su amigo, el exdelantero Christian Vieri, a quien le dejó una frase bastante llamativa. Maldini, recordado por su clase y por todo lo que representaba dentro y fuera de la cancha, aseguró en medio del diálogo: "Yo soy el jugador más perdedor de la historia".

Le puede interesar: Bacca no se guardó nada y culpó a Pekerman por falta de confianza

La frase, que llamó la atención de quienes la escucharon, incluyendo al propio Vieri, fue explicada por Maldini de forma sencilla y sin demasiado problema: "Gané muchísimo, cinco Champions, pero perdí tres finales, una Supercopa de Europa, tres finales de Intercontinental, una final del Mundial, una del Europeo (Torneo juvenil europeo), una semifinal de un Mundial, y podría seguir. Tuve la suerte de ganar mucho y vi estas finales perdidas como algo que forma parte del juego, acepté todo, honestamente".

Maldini, quien hizo historia con Milan, tiene una tradición futbolera grande en su familia, la cual heredó de su padre y que ahora el transmitió a su hijo, quien ahora hace parte de Milan. Y, pese a que asegura que la cantidad de derrotas fue bastante grande, su palmarés no se queda atrás, pues también lo ganó todo, a excepción del Mundial, pues no participó en el grupo que estuvo en 2006 de manera voluntaria.

Lea también: El Ajax no será campeón: Holanda declara desierta la Eredivisie

"Cuando en 2006 (Marrcelo) Lippi me llamó, le dije que no por respeto a (Giovanni) Trapattoni, al que ya había dicho que dejaría la selección. Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé 'ok, tengo mala suerte'", sentenció contando su aventura con el equipo azul, que se llevó el título del Mundial de Alemania derrotando a Francia en la final.