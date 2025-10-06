Para el Pibe Valderrama no hay presión: Colombia puede llegar a la final del Mundial

Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama es sin duda una voz referente del fútbol colombiano y especialmente de la Selección Colombia. En las últimas horas, el excapitán del equipo nacional no dudó en dar su predicción sobre lo que será la Copa del Mundo de 2026.

El 'Pibe' sorprendió al asegurar que ve a la Selección Colombia capaz de llegar a la final del Mundial.

"(Colombia está) Para la final. Yo siempre he sido serio. Siempre me comprometo, siempre. Eso no es presión, ya es hora", dijo Valderrama en diálogo con Fútbol de Primera en Estados Unidos.