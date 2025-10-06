Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 17:55
Para el Pibe Valderrama no hay presión: Colombia puede llegar a la final del Mundial
El Pibe destacó lo hecho por Luis Díaz y James Rodríguez.
Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama es sin duda una voz referente del fútbol colombiano y especialmente de la Selección Colombia. En las últimas horas, el excapitán del equipo nacional no dudó en dar su predicción sobre lo que será la Copa del Mundo de 2026.
El 'Pibe' sorprendió al asegurar que ve a la Selección Colombia capaz de llegar a la final del Mundial.
"(Colombia está) Para la final. Yo siempre he sido serio. Siempre me comprometo, siempre. Eso no es presión, ya es hora", dijo Valderrama en diálogo con Fútbol de Primera en Estados Unidos.
El gran miedo del Pibe con Colombia para el Mundial
Carlos Valderrama también expresó su gran miedo con la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo.
El exfutbolista declaró que teme por alguna lesión de un jugador referente el equipo nacional, tal y como le pasó a Falcao García antes del Mundial de Brasil 2014.
"¿Sabes cuál es mi temor?, que se lesione alguno, como nos pasó con Falcao en Brasil y ahí tuvimos que tener un equipo nuevo. Hoy James y Luis Díaz no pueden faltar en este equipo. James es la calidad de la selección", afirmó.
James, la figura
El Pibe resaltó la capacidad de James Rodríguez, pero también aseguró que el mediocampista debería jugar en sus clubes con la camiseta de Colombia debajo para que demuestre el mismo rendimiento.
"James debería jugar con la camiseta de la selección debajo de la de los clubes. Es la calidad. No puede faltar", afirmó.
Luis Díaz
Finalmente, Carlos Alberto Valderrama aseguró que no le sorprende lo que ha hecho Luis Díaz y resaltó la capacidad para adaptarse al fútbol internacional.
"No me sorprende nada de Luis Díaz. Es man es raro, se adapta a lo que sea y dónde sea. Fue a Portugal y se adaptó, a Inglaterra y a Alemania y ya lo hizo rápido", afirmó.
Fuente
Antena 2