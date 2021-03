"Para que me regañen mejor no vuelvo": confesión de Michael Ortega sobre James y Falcao

En los últimos días el volante colombiano, Michael Ortega ha dado tema de qué hablar. Si bien es cierto, el mediocampista fue uno de los hombres más relevantes en el Mundial Sub-20 del 2011 que se realizó en Colombia, su carrera con el pasar de los años fue a la baja.

En medio de una entrevista con el programa Grueso Calibre, Ortega confesó varias cosas de su pasado como la relación que tuvo con el mundialista James Rodríguez a quien considera como “uno de los mejores volantes con los que he jugado. Él me cogió ventaja porque ha trabajado más que yo, hasta ahora me estoy dando cuenta lo importante de la disciplina en el fútbol”.

Según el ex Deportivo Cali, “andaba en otra cosa. Ahora me preparo, me cuido, desde hace tres años me di cuenta de esto. No lo envidio, ahora creo en el trabajo. Creía que por ser bueno técnicamente no tenía que entrenar juicioso”.

Por otra parte, resaltó que ha tenido conversaciones con algunos referentes del combinado nacional como los son Falcao García y el mismo James: “Me preguntan cuándo voy a volver a la Selección, me dicen que me necesitan. Falcao siempre me dice esas palabras cada vez que nos vemos. Una vez fui a la concentración en Barranquilla y me dijeron: ‘Mira, aquí deberías estar, qué te pasa, tienes mucho fútbol, esfuérzate y prepárate bien’. Y yo me cuestionaba, y pensé que no iba a volver a visitarlos más, para que me regañen mejor no vuelvo. Y eran consejos que me daban para mejorar’”.

Asimismo, manifestó que se arrepiente de todos los errores que cometió durante su carrera como jugador profesional: “Yo no hubiera llevado la vida que llevé antes, no hubiera madurado. Aprendí de los errores, toqué piso y eso me ayudó a levantarme. Soy una persona más madura, con mucho más recorrido, pero con las mismas ganas de siempre, cuando llegué por primera vez”.