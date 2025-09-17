Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 16:36
Paraguay confirmó último amistoso que tendrá en 2025; fecha, sede y rival
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se clasificó directamente al Mundial del 2026.
Las selecciones de fútbol de Estados Unidos y México pondrán a prueba en noviembre el crecimiento de la formación de Paraguay en las eliminatorias sudamericanas que le acreditaron un cupo en el Mundial de Fútbol del 2026.
Cabe mencionar que tanto Estados Unidos como México, por ser anfitriones de ese torneo junto con Canadá, ya tenían su presencia asegurada en el certamen orbital.
La Albirroja completa su calendario de partidos en este 2025
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había anunciado a comienzos de septiembre el encuentro del 15 de noviembre de la Albirroja con el equipo de las Barras y las Estrellas en el estadio Subaru Park de Filadelfia, y ahora, la AFP informó del acuerdo con la Tri para enfrentarse el 18 de noviembre en el estadio Alamodome de la ciudad estadounidense de San Antonio.
Ambos partidos hacen parte del plan de preparación de todas las selecciones involucradas para el Mundial de 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, duelos amistosos donde la selección paraguaya cierra su calendario de actividades internacionales en este 2025.
Paraguay enfrentará a México en suelo estadounidense
La APF destacó que el encuentro con el Tri "promete ser un gran atractivo pensando en el Mundial 2026". El más reciente partido entre México y Paraguay ocurrió el 31 de agosto de 2022 en Atlanta, donde la Albirroja se impuso por 1-0.
Paraguay se clasificó para el Mundial de 2026 con el sexto cupo directo y 28 puntos de 54 posibles. El 9 de septiembre, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro vencieron en Lima por 0-1 a la selección de Perú, que terminó en el penúltimo puesto.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2