Paraguay confirmó último amistoso que tendrá en 2025; fecha, sede y rival

La Albirroja completa su calendario de partidos en este 2025

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había anunciado a comienzos de septiembre el encuentro del 15 de noviembre de la Albirroja con el equipo de las Barras y las Estrellas en el estadio Subaru Park de Filadelfia, y ahora, la AFP informó del acuerdo con la Tri para enfrentarse el 18 de noviembre en el estadio Alamodome de la ciudad estadounidense de San Antonio.



Ambos partidos hacen parte del plan de preparación de todas las selecciones involucradas para el Mundial de 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, duelos amistosos donde la selección paraguaya cierra su calendario de actividades internacionales en este 2025.