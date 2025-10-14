Paraguay no reacciona antes del Mundial: preocupación en gira asiática

Después de una gran Eliminatoria Sudamericana, Paraguay aparecía como una de las candidatas para hacer un buen Mundial. Junto con Gustavo Alfaro, la confianza regresó para una selección que no estuvo en la Copa del Mundo de 2022 ni en la de 2018. La solidez defensiva y un buen ataque dejó a los paraguayos en lo más alto con una clasificación anticipada.

Vea también: Ancelotti preocupa para el Mundial: sumó una nueva derrota con Brasil

Sin embargo, en la Fecha FIFA de octubre, uno de los últimos pasos para preparar lo que será el Mundial de la categoría absoluta en junio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Paraguay se midió contra dos selecciones mundialistas y que pusieron en problemas a los dirigidos por Gustavo Alfaro a solo siete meses antes de afrontar el reto de la Copa del Mundo.

Y es que, el primer desafío que tuvo por delante Paraguay fue contra su similar de Japón en un duelo en el que el arquero Roberto Fernández quedó retratado por errores grandes y determinantes. En el primero, metió mal las manos y en el segundo, no salió a cortar un centro que se paseó por toda el área.

Ese juego terminó en una igualdad a dos goles gracias a los tantos paraguayos de Miguel Almirón y Diego Gómez. Japón lo empató primero con Köki Ogawa y luego con Ayase Ueda de manera agónica. Un empate que sabe a poco, especialmente por la manera como cerraron la fase de las Eliminatorias Sudamericanas.

CIERRAN LA GIRA DE ASIA CON DURA DERROTA CONTRA COREA DEL SUR

Nuevo partido de la Fecha FIFA y nuevo rival asiático en la gira por Japón y por Corea del Sur. La ‘Albirroja’ viajó a Seúl en donde no tuvo la mejor de la suerte. No hubo pegada de Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, entre otros, ni tampoco hubo solidez defensiva con el capitán, Gustavo Gómez.

Corea del Sur respetó la casa en los partidos de preparación superando a Paraguay con creces. Los surcoreanos dieron el golpe con anotaciones de Eom Ji-sung y de Oh Hyeon-gyu. Un 2-0 en el que se demostraron los errores paraguyaos que tendrá que corregir de cara a los siguientes juegos de Fecha FIFA y para el Mundial.

Le puede interesar: Confirmados 5 clasificados a cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II

Afortunadamente, a Paraguay le queda buen tiempo para pensar en dar el golpe y para poder ofrecer buenas presentaciones de cara al Mundial en donde esperan dejar buenas sensaciones y llegar lejos. Gustavo Alfaro tendrá que mejorar la cara, y, a partir de estas conclusiones que saquen de la gira, recompongan detalles para la cita orbital.

LOS PRÓXIMOS RETOS DE PARAGUAY ANTES DEL MUNDIAL

El 5 de diciembre, Paraguay conocerá sus rivales después del respectivo sorteo del Mundial, evento que se llevará a cabo en el Centro Kennedy de la capital de Estados Unidos, Washington. Para llegar de la mejor forma, cerraron la experiencia en Asia y ahora tendrán una contra las sedes de la Copa del Mundo.

Lea también: Selección pierde joya en ‘semis’ del Mundial Sub 20: la FIFA lo avaló

Paraguay se enfrentará en la siguiente ventana de Fecha FIFA contra dos de las sedes de la Copa del Mundo. Por un lado, enfrentarán a Estados Unidos y luego se verán las caras contra México en la última jornada de amistosos el 2025. Deberán recomponer lo hecho en los partidos frente a Japón y Corea del Sur.

Por su parte, en próximos meses, se conocerá contra qué rivales se verá las caras Paraguay en la última ventana de Fecha FIFA antes del Mundial. Esos partidos serán en marzo, y, seguramente, sería contra rivales de mucho nivel para poder debutar en la Copa del Mundo con regularidad frente a grandes selecciones.