Paraguay venció a la debutante Bolivia en el Preolímpico y se recuperó tras un mal estreno

El delantero de General Díaz, Sergio Bareiro, aportó este martes un doblete con el que Paraguay enderezó un mal comienzo en el Preolímpico con una victoria por 2-0 a expensas de la debutante selección de Bolivia en el Grupo B, que más tarde pondrá frente a frente a uruguayos y brasileños.

La 'Verdecita', que dirige el venezolano César Farías, tomó la iniciativa y comenzó a buscar con balones largos a los extremos Roberto Carlos Fernández por la izquierda y John García por la derecha, zonas por las que trataron de romper la defensa paraguaya. Allí fue por donde se acercaron a la portería de Miguel Martínez, correcto en las intervenciones cuando los delanteros Bruno Miranda y Henry Vaca trataron de aprovechar los desbordes de sus compañeros.



La 'Albirroja' volvió a evidenciar dificultades para generar opciones de gol y dependió mucho del trabajo de Hugo Fernández, que se retrasó en varias ocasiones para recoger el balón pero luego no encontró la mejor respuesta de Jesús Medina y Sergio Bareiro. Sin embargo le arrebató el esférico a su rival y, pese a no generar muchas oportunidades de gol, jugó la mayor parte del tiempo en el campo del equipo boliviano, que apeló al contragolpe sin éxito.



El primer tanto del encuentro, llegó cuando el lateral Enzo Giménez envió un centro, que trató de interceptar sin éxito Cordano, y le quedó a Bareiro para poner a celebrar al técnico argentino Ernesto Marcucci.



En el segundo tiempo la Verdecita trató de hacer daño pero perdió la chispa de la etapa inicial, pues no tuvieron mucha incidencia jugadores como García y Fernández, destacados en los primeros minutos, ni tampoco los delanteros Bruno Miranda y Henry Vaca. Eso lo aprovechó Paraguay, que con destellos de Medina y de Hugo Fernández se acercó a la portería de Cordano, secundado por los centrales seguros José Carrasco y Sebastián Reyes Farell.

En ese contexto delantero Vaca jaló a Fernández en el área y el árbitro colombiano, Nicolás Gallo, pitó un penalti que el guardameta boliviano atajó con el pie a Medina. Con el paso de los minutos, la intensidad del partido cayó y así fue como en un contragolpe letal, liderado por Matías Espinoza, Bareiro selló al minuto 87 el 2-0 definitivo que revive las aspiraciones de clasificar a la fase final de los paraguayos.



En la tercera jornada la Albirroja se enfrentará, el sábado, a Perú en el estadio Centenario de Armenia, mientras que Bolivia se jugará su suerte contra Uruguay.

Ficha técnica:



Paraguay: Miguel Martínez; Enzo Giménez, Saúl Salcedo, Jorge Morel, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Braian Ojeda, Cristian Núñez (m.85, Pablo Meza), Hugo Fernández (m.78, Santiago Arzamendia.), Jesús Medina (m.66, Rodi Ferreira), y Sergio Bareiro.

D.T: Ernesto Marcucci.



Bolivia: Rubén Cordano; Jairo Quinteros, José Carrasco, Sebastián Reyes Farell, Rodrigo Cabreza; Franz Gonzales (m.69, Ronaldo Sánchez), Moisés Villarroel, John García (m.59, Antonio Bustamante), Roberto Carlos Fernández; Bruno Miranda y Henry Vaca.

D.T.: César Farías.



Goles: 1-0, m.44: Sergio Bareiro. 2-0, m.87: Sergio Bareiro.



Árbitro: el colombiano Nicolás Gallo. Amonestó a Henry Vaca, Rodrigo Cabrera, Ronaldo Sánchez, Cristian Núñez, Jesús Medina, Jorge Morel y Braian Ojeda.



Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo B del Preolímpico jugado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.