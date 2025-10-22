Paraguay vs Nueva Zelanda EN VIVO 22 de octubre: Mundial femenino sub-17

El Mundial Femenino Sub 17 tendrá este miércoles 22 de octubre una nueva jornada por la fase de grupos. En el último turno habrá acción en el Grupo F donde Paraguay y Nueva Zelanda se verán las caras para la segunda fecha de la fase inicial.

Las paraguayas llegan al duelo tras haber ganado 2-1 en su estreno ante Zambia. Por ello, las guaranís saben que la victoria es clave para seguir metidas en la pelea por la clasificación. Un resultado diferente podría poner al albirrojo con obligación de sumar en la última fecha.

Por su parte, las oceánicas saben que tendrán su posibilidad de seguir peleando la clasificación para los octavos de final. El elenco neozelandés cayó 3-0 en su estreno ante Japón y ahora puede consolidar su disputa por un cupo a octavos.