Cargando contenido

Paraguay vs Nueva Zelanda EN VIVO 22 de octubre: Mundial femenino sub-17
Paraguay vs Nueva Zelanda EN VIVO 22 de octubre: Mundial femenino sub-17
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 13:39

Paraguay vs Nueva Zelanda EN VIVO 22 de octubre: Mundial femenino sub-17

Las guaranís quieren una nueva victoria par asegurar su presencia en octavos de final.

El Mundial Femenino Sub 17 tendrá este miércoles 22 de octubre una nueva jornada por la fase de grupos. En el último turno habrá acción en el Grupo F donde Paraguay y Nueva Zelanda se verán las caras para la segunda fecha de la fase inicial.

Las paraguayas llegan al duelo tras haber ganado 2-1 en su estreno ante Zambia. Por ello, las guaranís saben que la victoria es clave para seguir metidas en la pelea por la clasificación. Un resultado diferente podría poner al albirrojo con obligación de sumar en la última fecha.

Por su parte, las oceánicas saben que tendrán su posibilidad de seguir peleando la clasificación para los octavos de final. El elenco neozelandés cayó 3-0 en su estreno ante Japón y ahora puede consolidar su disputa por un cupo a octavos.

Paraguay vs Nueva Zelanda EN VIVO 22 de octubre: Mundial femenino sub-17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en DGO y DIRECTV Sports 

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección de Paraguay Femenina

Imagen
Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

Imagen

Mundial femenino sub 17

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido