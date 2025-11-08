Paraguay vs Panamá EN VIVO, 8 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Siguen las emociones del Mundial Sub-17 que se está disputando en Catar. El formato de 48 selecciones participantes, un examen previo al del 2026 le da la oportunidad a naciones que no han tenido mucha tradición mundialista para disputar el certamen.

En este caso, Paraguay enfrenta a Panamá en un duelo de derrotados en la primera fecha del Mundial Sub-17. En el Grupo J, los paraguayos arrancaron la campaña perdiendo contra Uzbekistán, que, como la selección absoluta, logró clasificar a esta edición mundialista. Por su parte, Panamá cayó goleado frente a Irlanda con un contundente 4-1.

Las dos selecciones se ven las caras en un momento en el que necesitan salir de las posiciones incómodas. Quien sume de a tres podría perfilarse como uno de los clasificados, ya sea como segundo del grupo, o como uno de los mejores terceros del Mundial. Vale la pena destacar que, para esta edición mundialista, clasificarán ocho mejores terceros.

En la última jornada, Panamá enfrentará a Uzbekistán, mientras que Paraguay tendrá que retar a Irlanda en busca de sellar las respectivas clasificaciones de las dos naciones latinoamericanas dentro de la competencia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PARAGUAY VS PANAMÁ EN VIVO ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE POR EL MUNDIAL SUB-17

El partido entre Paraguay vs Panamá de la segunda fecha del Mundial Sb-17 se disputará en el Estadio Aspire Zone Pitch 4 en Doha, Catar. A partir de las 10:15 de la mañana en horario de Colombia arrancará el partido que podrá verse a través de DSports este sábado 8 de noviembre.

MÁS HORARIOS PARA VER PARAGUAY VS PANAMÁ

Colombia, Ecuador y Perú: 10:15 A.M.

México: 9:15 A.M.

Bolivia y Venezuela: 11:15 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15 P.M.