Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 06:39
Paraguay vs. Uzbekistán EN VIVO: Mundial Sub-17 HOY miércoles ¿dónde ver? hora y canal
'La Albirroja' se estrena en esta competencia ante el equipo asiático.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Paraguay vs. Uzbekistán
El partido correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025 se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 8:00 a.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV).
Lea también: Brasil sentencia a Neymar para el Mundial: “Por debajo del estándar”
En Venezuela también se podrá ver el partido por inter, en México se tendrá que sintonizar Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica; de igual manera, el duelo se podrá disfrutar por la plataforma digital FIFA+.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 horas
ET Estados Unidos: 9:00 horas
PT Estados Unidos: 6:00 horas.
Fuente
Antena 2