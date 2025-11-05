Cargando contenido

Paraguay y Uzbekistán se enfrentan por el Mundial Sub-17 de Catar 2025
Paraguay vs. Uzbekistán EN VIVO: Mundial Sub-17 HOY miércoles ¿dónde ver? hora y canal

'La Albirroja' se estrena en esta competencia ante el equipo asiático.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Paraguay vs. Uzbekistán 

El partido correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025 se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 8:00 a.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV). 

En Venezuela también se podrá ver el partido por inter, en México se tendrá que sintonizar Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica; de igual manera, el duelo se podrá disfrutar por la plataforma digital FIFA+. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 horas 

ET Estados Unidos: 9:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 6:00 horas. 

