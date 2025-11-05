Paraguay vs. Uzbekistán EN VIVO: Mundial Sub-17 HOY miércoles ¿dónde ver? hora y canal

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Paraguay vs. Uzbekistán

El partido correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025 se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 8:00 a.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV).

Lea también: Brasil sentencia a Neymar para el Mundial: “Por debajo del estándar”

En Venezuela también se podrá ver el partido por inter, en México se tendrá que sintonizar Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica; de igual manera, el duelo se podrá disfrutar por la plataforma digital FIFA+.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 horas

ET Estados Unidos: 9:00 horas

PT Estados Unidos: 6:00 horas.