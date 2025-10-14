Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 15:19
Partido de Colombia en fecha FIFA sería cancelado: rival no jugaría por calendario
Colombia tendría que buscar un nuevo rival para la fecha FIFA de noviembre.
La Selección Colombia podría enfrentar un cambio inesperado en su calendario de partidos amistosos de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre. Desde territorio africano se ha filtrado información que apunta a la posible cancelación del compromiso programado para el 18 de noviembre, donde la tricolor tenía previsto enfrentarse a Nigeria en suelo estadounidense.
Lea también: Se filtra el posible once inicial de Colombia para enfrentar a Canadá
Según reportes de medios nigerianos, el encuentro estaría en riesgo debido a los nuevos compromisos oficiales del seleccionado africano, que deberá disputar el repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El combinado de las águilas verdes, pese a su contundente victoria 4-0 sobre Benín, no logró el boleto directo a la cita orbital, terminando segundo en el Grupo C por detrás de Sudáfrica, lo que los obliga a pelear su clasificación en una fase extra durante el mes de noviembre.
En otras noticias
LORENZO SABE QUE HUBO ACTOS DE INDISCIPLINA
Este giro en el calendario deja a Nigeria con un panorama complejo. Los tiempos de preparación, los viajes y la planificación logística hacen inviable que el equipo africano pueda cumplir con el amistoso ante el elenco de Néstor Lorenzo, que esperaba aprovechar la fecha para continuar consolidando su idea de juego con miras a la Copa del Mundo 2026.
Para el cuerpo técnico colombiano, la noticia supone un contratiempo importante, ya que el duelo con Nigeria estaba pensado como una prueba exigente frente a un rival de gran físico y velocidad, condiciones que sirven para evaluar la respuesta del equipo frente a estilos distintos a los sudamericanos. Además, el amistoso iba a disputarse en Estados Unidos, país donde la Federación Colombiana de Fútbol busca fortalecer la conexión con la hinchada y también, pensando en la preparación rumbo a la cita mundialista.
Ante este panorama, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) deberá reaccionar rápidamente y gestionar un nuevo rival para no desaprovechar la ventana internacional. Entre las alternativas que se barajan estarían selecciones de África, Europa o incluso de Asia, regiones donde también se disputarán partidos preparatorios y algunos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial.
#LaSeleNosUne🇨🇴 @jamesdrodriguez @LuisFDiaz19 @jeffersonlerma @CopaAmerica pic.twitter.com/rI6008YVE1— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025
De concretarse la suspensión, no sería la primera vez que un amistoso de Colombia se modifica por razones externas. En los últimos años, varios encuentros programados en fechas FIFA han debido ajustarse debido a cambios en calendarios, lesiones o compromisos oficiales de los rivales. Sin embargo, el objetivo del cuerpo técnico sigue siendo mantener la continuidad del proceso y dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en el plantel.
Le puede interesar: James sigue haciendo historia alcanzó impresionante cifra con Colombia
Por ahora, la tricolor mantiene firme el otro compromiso pactado para noviembre, cuyo rival aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se espera que la FCF haga el anuncio en los próximos días. La prioridad será encontrar un contrincante de nivel que le permita a Colombia mantener su ritmo competitivo y seguir afinando detalles en la recta final del 2025.
Fuente
Antena 2