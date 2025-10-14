Partido de Colombia en fecha FIFA sería cancelado: rival no jugaría por calendario

La Selección Colombia podría enfrentar un cambio inesperado en su calendario de partidos amistosos de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre. Desde territorio africano se ha filtrado información que apunta a la posible cancelación del compromiso programado para el 18 de noviembre, donde la tricolor tenía previsto enfrentarse a Nigeria en suelo estadounidense.

Según reportes de medios nigerianos, el encuentro estaría en riesgo debido a los nuevos compromisos oficiales del seleccionado africano, que deberá disputar el repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El combinado de las águilas verdes, pese a su contundente victoria 4-0 sobre Benín, no logró el boleto directo a la cita orbital, terminando segundo en el Grupo C por detrás de Sudáfrica, lo que los obliga a pelear su clasificación en una fase extra durante el mes de noviembre.