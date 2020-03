Partidos de la Liga MX se jugarán a puerta cerrada

Los partidos de este sábado y domingo de la décima jornada del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano se jugarán a puerta cerrada como parte de la estrategia en México para prevenir el COVID-19, anunció este sábado la Liga Mx.



"Como medida de prevención y prudencia, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Liga acordaron que los partidos de la Jornada 10 de la Liga Mx se jugarán a puerta cerrada", dijo un comunicado de la institución, según el cual la disposición se extenderá al torneo femenino al de Ascenso y al de Fuerzas básicas.

A mitad de la pasada semana las autoridades del fútbol mexicano habían acordado seguir adelante con sus torneos, con la prohibición de los saludos de mano, lo que este sábado se sumó la nueva disposición.



En México han registrado 26 casos de coronavirus ante los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hace unas horas no caer en pánico, mientras las autoridades de la Liga Mx coincidieron en que no es necesario suspender sus competiciones.



El Clausura juega este fin de semana la décima jornada con el duelo principal entre el líder Cruz Azul y su más enconado rival, el América, tercero de la clasificación.



Ese partido, rodeado de expectativas por la rivalidad entre estos clubes, despierta interés fuera de México porque ambos tienen como sus goleadores principales a los uruguayos Jonathan Rodríguez y Federico Viñas.

Además jugarán este fin de semana Morelia-Pachuca, Tijuana-Pachuca, San Luis-Puebla, Tigres UANL-Juárez, León-Pumas UNAM, Guadalajara-Monterrey, Toluca-Atlas y Santos Laguna Necaxa.



En la liga femenina, también en la décima fecha, el líder Tigres UANl visitará al América y el Atlas al Monterrey, en los dos encuentros de más expectativas.