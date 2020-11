Partidos en vivo: la agenda de TV para este domingo 1 de noviembre

Estos son los partidos más destacados de la jornada para este domingo 1 de noviembre con compromisos como América de México vs Tigres UANL; Manchester United vs Arsenal; Newcastle vs Everton; Udinese vs Milán; River Plate vs Banfield y muchos otros más.

COLOMBIA - LIGA BETPLAY



LA EQUIDAD VS RIONEGRO ÁGUILAS

Colombia: 2:00 pm (Win Sports)

CÚCUTA DEPORTIVO VS JUNIOR

Colombia: 4:00 pm (Win Sports+)

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico) (Win Sports Online)

España: 10:00 pm (Win Sports Online)

DEPORTIVO PASTO VS SANTA FE

Colombia: 6:05 pm (Win Sports+)

Estados Unidos: 6:05 pm (este), 3:05 pm (pacífico) (Win Sports Online)

España: 9:00 pm (Win Sports Online)

MEDELLÍN VS ONCE CALDAS

Colombia: 8:10 pm (Win Sports+)

Estados Unidos: 8:10 pm (este), 5:10 pm (pacífico) (Win Sports Online)

España: 2:10 pm (Win Sports Online)

MÉXICO - LIGA MX

AMÉRICA VS TIGRES UANL

México: 6:30 pm (TUDN En Vivo, TUDN, Las Estrellas, Afizzionados)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (UniMás, TUDN USA, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com)

INGLATERRA - PREMIER LEAGUE

NEWCASTLE UNITED VS EVERTON

Colombia: 9:00 am (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 8:00 am (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico) (Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, Telemundo, NBCSN, NBCSports.com)

MANCHESTER UNITED VS ARSENAL

Colombia: 11:30 am (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 10:30 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 11:30 am (este), 8:30 am (pacífico) (Peacock)

TOTTENHAM HOTSPUR VS BRIGHTON & HOVE ALBION

Colombia: 2:15 pm (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 1:15 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 2:15 pm (este), 11:15 am (pacífico) (Peacock)



ITALIA - SERIE A



UDINESE VS MILAN

Colombia: 6:30 am (ESPN Sur, ESPN Play Sur)

México: 5:30 am (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 6:30 am (este), 3:30 am (pacífico) (ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPNEWS)

SPEZIA VS JUVENTUS

Colombia: 9:00 am (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 8:00 am (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico) (ESPN+)

NAPOLI VS SASSUOLO

Colombia: 12:00 pm (ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur)

México: 11:00 am (ESPN Play Norte, ESPN Norte)

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico) (ESPN+)

ROMA VS FIORENTINA

Colombia: 12:00 pm (ESPN Sur, ESPN Play Sur)

México: 11:00 am (ESPN3 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico) (ESPN+)

FRANCIA - LIGUE 1





LILLE VS OLYMPIQUE LYONNAIS

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur)

México: 2:00 pm (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (beIN SPORTS, TV5 Monde, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT



ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA



RACING CLUB VS ATLÉTICO TUCUMÁN

Argentina: 4:15 pm (TNT Sports)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)

RIVER PLATE VS BANFIELD

Argentina: 9:15 pm (Fox Sports Premium Argentina, TNT Sports)

Internacional: (Fanatiz International)



BRASIL - BRASILEIRAO





FLAMENGO VS SAO PAULO

Brasil: 5:00 pm (Globo, Premiere)

México: 1:00 pm (Globo TV Internacional (Américas)

Estados Unidos: 2:00 pm (este), 11:00 pm (pacífico) (PFC Internacional, Globo TV Internacional (Americas)

Internacional: (Bet365, Fanatiz Brasileirao)