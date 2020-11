Partidos en vivo: la agenda de tv para este domingo 15 de noviembre

En los compromisos de la la jornada del domingo 15 de noviembre podrá encontrar los partidos de la Liga Betplay; entre ellos Millonarios vs Alianza Petrolera, América de Cali vs La Equidad y Águilas Dordas vs Deportivo Cali. Además estarán los de la Superliga Argentina: Defensa y Justicia vs Independiente y Boca Juniors vs Talleres de Córdoba.



COLOMBIA - LIGA BETPLAY



DEPORTIVO PEREIRA VS DEPORTIVO PASTO

Colombia: 6:00 pm (Win Sports Online)

Internacional: (Fanatiz International)



MILLONARIOS VS ALIANZA PETROLERA

Colombia: 6:00 pm (Win Sports+, RCN Nuestra Tele)

México: 5:00 pm (RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 6:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA)

Internacional: Fanatiz International



AMÉRICA DE CALI VS LA EQUIDAD

Colombia: 6:00 pm (Win Sports)

Internacional: (Fanatiz International)



JUNIOR VS BOYACÁ CHICÓ

Colombia: 6:00 pm (Win Sports Online)

Internacional: Fanatiz International

ÁGUILAS DORADAS VS DEPORTIVO CALI

Colombia: 6:00 pm (Win Sports Online)

Internacional: Fanatiz International



DEPORTES TOLIMA VS ONCE CALDAS

Colombia: 6:00 pm (Win Sports Online)

Internacional: Fanatiz International



ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA



HURACÁN VS GIMNASIA LA PLATA

Argentina: 2:00 pm (TNT Sports)

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, TyC Sports Internacional)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



ESTUDIANTES VS ARGENTINOS JUNIORS

Argentina: 4:15 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Estados Unidos: 2:15 pm (este), 11:15 am (pacífico) (Fanatiz USA, TyC Sports Internacional)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



DEFENSA Y JUSTICIA VS INDEPENDIENTE

Argentina: 6:45 pm (TNT Sports)

Estados Unidos: 4:45 pm (este), 1:45 pm (pacífico) (Fanatiz USA, TyC Sports Internacional)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



BOCA JUNIORS VS TALLERES DE CÓRDOBA

Argentina: 9:15 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Internacional: (Fanatiz International)