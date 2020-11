Partidos en vivo: la agenda de tv para este jueves 12 de noviembre

En los compromisos más importantes de la jornada del jueves 12 de noviembre encontrará el inicio de la fecha tres de las Eliminatorias a Qatar 2022 y el cierre de la jornada 19 de la Liga Betplay.

COLOMBIA - LIGA BETPLAY

DEPORTIVO PASTO VS ONCE CALDAS

Colombia: 6:00 pm (Win Sports+)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)



CÚCUTA DEPORTIVO VS AMÉRICA DE CALI

Colombia: 8:00 pm (Win Sports+)

México: 7:00 pm (RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA)

Internacional: (Fanatiz International, Bet365)

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

BOLIVIA VS ECUADOR

Bolivia: 4:00 pm (Tigo Sports Bolivia)

Ecuador: 3:00 pm (Canal del Futbol)

Internacional: (Bet365)

ARGENTINA VS PARAGUAY

Argentina: 9:00 pm (TyC Sports Argentina, TyC Sports Play)

Paraguay: 9:00 pm (Tigo Sports Paraguay)

México: 6:00 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico) FITE, Fanatiz USA

Internacional: Bet365

PARAGUAY - PRIMERA DIVISIÓN



NACIONAL ASUNCIÓN VS GUARANÍ

Paraguay: 6:15 pm (Tigo Sports Paraguay)

Internacional: (Bet365)

PERÚ - PRIMERA DIVISIÓN

SPORT HUANCAYO VS CÉSAR VALLEJO

Perú: 6:00 pm (Gol Peru)

Chile: 5:00 pm Peru Magico

Estados Unidos: 3:30 pm (este), 12:30 pm (pacífico) (Perú Mágico)

Internacional: GOLTV Play, Fanatiz International, Bet365

URUGUAY - PRIMERA DIVISION

RIVER PLATE VS NACIONAL

Uruguay: 2:45 pm (GolTV Latinoamerica)

México: 11:45 am (GolTV Latinoamerica)

Estados Unidos: 12:45 pm (este), 9:45 pm (pacífico) (GOLTV, Fanatiz USA, GolTV Español)

Internacional: Bet365, GOLTV Play