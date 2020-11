Partidos en vivo: la agenda de tv para este jueves 5 de noviembre

Estos son los partidos más destacados de la jornada para este jueves cinco de noviembre en donde encontrará los compromisos más destacados de la Liga Betplay, Europa League y Copa Sudamericana.

SANTA FE VS MEDELLÍN

Colombia: 7:40 pm (Win Sports+)

Internacional: (Bet365)



ÁGUILAS DORADAS VS CÚCUTA DEPORTIVO

Colombia: 8:00 pm (Win Sports)



EUROPA - UEFA EUROPA LEAGUE

ROMA VS CFR CLUJ

Colombia: 12:55 pm (Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur)

México: 11:55 am (Fox Sports Cono Norte)

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico) (Univision NOW, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com, Galavision)



BENFICA VS RANGERS

Colombia: 12:55 pm (FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur)

México: 11:55 am (Fox Sports 2 Cono Norte)

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico) (TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App, CBS All Access)



RIJEKA VS NAPOLI

Colombia: 12:55 pm (ESPN Play Sur)

México: 11:55 am (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico) (Univision NOW, UniMás, CBS All Access, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra)



LUDOGORETS VS TOTTENHAM HOTSPUR

Colombia: 12:55 pm (ESPN Sur, ESPN Play Sur)

México: 11:55 am (ESPN Play Norte, ESPN Norte)

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico) (TUDN.com, TUDN USA, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra)

ARSENAL VS MOLDE

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN3 Sur)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDN App, UniMás, TUDNxtra, TUDN.com, CBS All Access, Univision NOW)

Internacional: Arsenal Player



MILAN VS LILLE

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 2:00 pm (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, TUDN USA, CBS All Access)



VILLARREAL VS MACCABI TEL AVIV

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia)

México: 2:00 pm (ESPN Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDN App, TUDN.com, CBS All Access, TUDNxtra)



SUDAMÉRICA - COPA SUDAMERICANA



EMELEC VS UNIÓN SANTA FE

Colombia: 5:15 pm (DIRECTV Sports Colombia, ESPN Sur, ESPN Play Sur)

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Ecuador: 5:15 pm (DIRECTV Sports Ecuador, ESPN Sur, ESPN Play Sur)

Argentina: 7:15 pm (ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Argentina, ESPN Sur)

Internacional: (Bet365)



ATLÉTICO TUCUMÁN VS INDEPENDIENTE

Colombia: 7:30 pm (ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Argentina: 9:30 pm (DIRECTV Sports Argentina, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur)

Internacional: (Bet365)

UNIVERSIDAD CATÓLICA VS SOL DE AMÉRICA

Colombia: 7:30 pm (DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Chile: 9:30 pm (DIRECTV Sports Chile)

JUNIOR VS PLAZA COLONIA

Colombia: 7:30 pm (DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Internacional: (Bet365)