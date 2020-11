Partidos en vivo: la agenda de tv para este martes 17 de noviembre

Estos son los compromisos más relevantes de la jornada del martes 17 de noviembre. Allí encontrará las Eliminatorias Sudamericanas con los compromisos entre Ecuador vs Colombia; Uruguay vs Brasil y Perú vs Argentina. Por otra parte en la Liga de las Naciones de la UEFA podrá ver España vs Alemania.



ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

ECUADOR VS COLOMBIA

Colombia: 4:00 pm (Caracol Play, Caracol TV)

Argentina: 6:00 pm (TyC Sports Argentina, TyC Sports Play)

México: 3:00 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Ecuador: 4:00 pm (Teleamazonas, Canal del Futbol)

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, FITE)

España: 10:00 pm (Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1)

Internacional: (GOLTV Play, Bet365)

VENEZUELA VS CHILE

Colombia: 4:00 pm (Caracol Play)

Venezuela: 5:00 pm (TLT Venezuela)

Chile: 6:00 (CDF HD, CDF Basico , Chilevision)

México: 3:00 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT)

Internacional: (Bet365)

URUGUAY VS BRASIL

Colombia: 6:00 pm (Caracol TV, Caracol Play)

Uruguay: 8:00 pm (VTV Uruguay)

Brasil: 8:00 pm (Esporte Interativo Plus)

México: 5:00 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 6:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, FITE)

Internacional: (Bet365, GOLTV Play)



PARAGUAY VS BOLIVIA

Colombia: 6:00 pm (Caracol Play)

Paraguay: 8:00 pm (Tigo Sports Paraguay)

Bolivia: 7:00 pm (COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV)

México: 5:00 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 6:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico) (Foxsports.com, FOX Deportes)

Internacional: (Bet365)



PERÚ VS ARGENTINA

Colombia: 7:30 pm (Caracol Play, Caracol TV)

Argentina: 9:30 pm (TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica)

Perú: 7:30 pm (Movistar Deportes Peru, América Televisión)

México: 6:30 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (Fanatiz USA, FITE)

Internacional: (Bet365, GOLTV Play)

EUROPA - LIGA DE LAS NACIONES DE LA UEFA

ESPAÑA VS ALEMANIA

Colombia: 2:45 pm (DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes)

México: 1:45 pm (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 pm (pacífico) (TUDN App, UniMás, TUDN.com, ESPN+, Univision NOW, TUDNxtra)

España: 8:45 pm (fuboTV España, TVE La 1)

Internacional: (UEFA TV)



CROACIA VS PORTUGAL

Colombia: 2:45 pm (ESPN Play Sur)

México: 1:45 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 pm (pacífico) (TUDNxtra, TUDN App, ESPN2, TUDN.com)

Internacional: (UEFA TV)



FRANCIA VS SUECIA

Colombia: 2:45 pm (ESPN3 Sur, ESPN Play Sur)

México: 1:45 pm (Sky HD, Blue To Go Video Everywhere)

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 pm (pacífico) (ESPN+, TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App)

Internacional: (UEFA TV)