Partidos en vivo: la agenda de tv para este martes 3 de noviembre

Estos son los partidos más destacados de la jornada para este martes tres de noviembre en donde encontrará los compromisos de la Champions League, Liga Betplay, Superliga Argentina y Copa Sudamericana.



EUROPA – CHAMPIONS LEAGUE



LOKOMOTIV DE MOSCÚ VS ATLÉTICO MADRID

Colombia: 12:55 pm (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 11:55 am (ESPN2 Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 pm (pacífico) (TUDN Radio, TUDNxtra, ZonaFutbol, TUDN App, TUDN.com, CBS All Access, UniMás, TUDN USA, Univision NOW)

España: 6:55 pm (Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+)



SALZBURG VS BAYERN MUNCHEN

Colombia: 3:00 pm (Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur)

México: 2:00 pm (ESPN Norte, ESPN Play Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (CBS All Access, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, ZonaFutbol)



REAL MADRID VS INTER

Colombia: 3:00 pm (ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur)

México: 2:00 pm (Fox Sports Cono Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App, CBS All Access, TUDN USA, UniMás, Univision NOW)

España: 6:55 pm (Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+)



MANCHESTER CITY VS OLYMPIAKOS PIRAEUS

Colombia: 3:00 pm (ESPN3 Sur, ESPN Play Sur)

México: 2:00 pm (Fox Sports 3 Cono Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (ZonaFutbol, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, Galavision, CBS All Access, TUDNxtra)



PORTO VS OLYMPIQUE MARSEILLE

Colombia: 3:00 pm (FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur)

México: 2:00 pm (ESPN Play Norte, ESPN2 Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, ZonaFutbol, TUDN.com)



ATALANTA VS LIVERPOOL

Colombia: 3:00 pm (ESPN Play Sur, ESPN Sur)

México: 2:00 pm (Fox Sports 2 Cono Norte)

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico) (TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN.com, ZonaFutbol)



ARGENTINA - SUPERLIGA ARGENTINA

RIVER PLATE VS BANFIELD

Argentina: 9:00 pm (Fox Sports Premium Argentina)

Internacional: (Fanatiz International)

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico) (Fanatiz USA, TyC Sports Internacional)



COLOMBIA – LIGA BETPLAY

ALIANZA PETROLERA VS PATRIOTAS BOYACÁ

Colombia: 7:40 pm (Win Sports+, RCN Nuestra Tele)

México: 6:40 pm (RCN Nuestra Tele)

Estados Unidos: 7:40 pm (este), 4:40 pm (pacífico) (RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA)

España: 1:00 am (RCN Nuestra Tele)

Internacional: (Bet365, Fanatiz International)

SUDAMÉRICA - COPA SUDAMERICANA

LIVERPOOL VS SPORT HUANCAYO

Colombia: 5:15 pm (ESPN Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico) (beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Internacional: (Bet365)



BOLÍVAR VS AUDAX ITALIANO

Colombia: 5:15 pm (DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico) (beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)



DEPORTES TOLIMA VS UNIÓN LA CALERA

Colombia: 7:30 pm (DIRECTV Sports Colombia)

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico) (beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA)

Internacional: (Bet365)